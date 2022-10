Fa uns quinze anys, Neus Dilmer, antiga professora de cuina tradicional, de Vulpellac, va decidir canviar la seva vida i bolcar-se a recuperar el vell ofici de trementinaire, aquelles sàvies dones de muntanya que recol·lectaven herbes remeieres, recorrent llargues rutes a peu, i elaboraven olis essencials i remeis per guarir. Neus Dilmer és una de les tres darreres trementinaires que queden a Catalunya i dissabte visita Maçanet de Cabrenys, on no n’hi havia hagut, però sí molta gent gran que coneixia les plantes, per explicar la seva experiència i els secrets d’un ofici que s’ha perdut. L’acte, que es fa a les 5 de la tarda a la Font d’en Xampi, forma part de la vintena edició de la Fira de la Castanya, una festa que vol «recuperar el sentiment de la castanyada i mantenir les nostres tradicions, encara que en posem de noves, com Halloween», afirma l’alcaldessa, Mercè Bosch.

Els boscos de Maçanet són plens de castanyers, però, malauradament, cap productor comercialitza les castanyes tot i que sí que les cullen la gent del poble. Els castanyers locals, a més, estan sans, no van ser afectats pel xancre, una malaltia fúngica que va afectar molts arbres a la zona de l’Alta Garrotxa. Així, la castanya que es vendrà i se servirà a la fira –uns dos-cents quilos– arriba des de Viladrau, al Parc Natural del Montseny, com els darrers anys. Allà fa temps que recuperen els castanyers centenaris i elaborant productes a partir de la castanya. Enguany, a Maçanet es podran degustar les darreres novetats: unes galetes fetes amb farina de castanya i melmelada de castanyer amb gerds. Com altres anys es mantindran productes estrella com el licor de castanya. «Ens diuen que és un bon any per a la castanya perquè les darreres pluges han fet que aquestes s’obrin i creixin més», assegura Bosch.

Malgrat que la castanya dels boscos de Maçanet només es cull per consum particular, l’atractiu d’aquest paisatge es manté. Així, la fira arrencarà, a dos quarts de deu del matí, amb una passejada popular per l’entorn que organitza el Centre Excursionista del poble i que sempre desperta molt d’interès. Mitja hora més tard, obrirà la fira amb una trentena de parades, una vintena de les quals són associats de l’Agrupació de Petits Productors Artesans. A l’espai de la fira, també hi haurà una parada de l’Ajuntament des d’on es couran les castanyes i altra de l’Ampa, així com altres entitats locals. El cartell de la fira es completa amb l’escape room La maledicció de la castanyera, organitzat per Customazed, entre les onze i les dues i de dos quarts de cinc a les vuit del vespre.

Jornades gastronòmiques

La castanya és un producte amb molts usos. Així, s’impulsen les Jornades Gastronòmiques, del 29 d’octubre al 14 de novembre, i on s’han sumat els restaurants La Quadra i el Trull d’en Francesc que oferiran menús sobre la castanya.