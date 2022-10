Els actors Marta Tricuera i Gerard Bidegain són els encarregats de donar vida a l’espectacle literari Quatre parets fan una casa. Habitar, crear i morir a través del mapa literari català, que es fa divendres a les 7 de la tarda a la biblioteca de l’Escala. La proposta és un suggeridor i simbòlic viatge a través dels mots musicats de diferents poetes i poetesses catalans, entre els quals destaquen l’escalenca Caterina Albert, Maria Àngels Anglada, Josep Pla o Aurora Bertrana, tot combinat amb una posada en escena delicada.

Quatre parets fan una casa està produït per Espais Escrits i creat per Tricuera i Bidegain, els quals redescobreixen als espectadors temes tan universals com la llar, la infantesa, la creació literària o la mort. Per visionar-lo cal inscriure’s a la mateixa biblioteca, enviant correu a biblioteca@lescala.cat o trucant al 972 771 707.