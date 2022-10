La colla Dolça Tardor acaba de publicar el llibre Dolça Tardor, 20 anys ballant, un recull fotogràfic que inclou textos escrits per dos integrants de la companyia figuerenca. El llibre es presenta aquest divendres a les 8 del vespre a l’edifici del Casino Menestral, al carrer Ample, de Figueres, entitat de la que formen part des dels inicis.

La idea de fer aquest llibre va sorgir durant el confinament. Ita Custey, directora de la companyia creada per Rosa Maria Malé, publicava cada dia una fotografia a les xarxes socials Instagram i Facebook amb la voluntat que la formació no morís durant tot el temps que no van poder actuar per la pandèmia. En aquest sentit, els dos companys descrivien les fotografies. Així han recollit un centenar d’imatges amb «textos i escrits molt macos» que permeten resseguir aquestes dues dècades d’història, de vivències i de records compartits.