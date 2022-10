El Teatre de Roses acull aquest dijous, a un quart de nou del vespre, la projecció del film Toscana, dins el cicle de cinema Gaudí, un projecte que impulsa l’Acadèmia del Cinema Català. Amb guió de Pau Durà, qui també és el director, Toscana arrenca amb el personatge d’en Santi creuant amb Vespa la ciutat i portant a la butxaca un pot amb esperma. Es dirigeix cap a una clínica de reproducció assistida per fer una in vitro amb la seva dona. De sobte, un cotxe el tira a terra i la conductora marxa. Incapaç de posar en marxa la moto, atura un taxi. No disposa de canvi i entra a un restaurant que hi ha a prop: el Toscana.