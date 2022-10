La tardor és temps de bolets i tot sembla que, aquesta, serà una temporada bona. «El bolet vol humitat i escalfor de dia», confirma Joan Fàbregas, alcalde d’Albanyà. Al poble en són experts. Fa onze anys van impulsar la Fira del Bolet, una iniciativa «pionera a la comarca» que va arrencar amb molt bon peu i que, cada any, segueix atraient un nombrós públic ajudant a «desestacionalitzar» l’afluència de visitants. La Fira, que es fa aquest cap de setmana, inclou propostes que giren a l’entorn d’aquest producte. Entre les més insòlites, diumenge a la tarda: un taller científic de demostració d’encesa de foc amb bolets a càrrec d’Arnau Sirvent, professor de secundària.

La proposta de Sirvent es basa en tot de descobriments. Per una banda, el 2018, al poblat neolític de la Draga de Banyoles es va localitzar una col·lecció de fongs que s’usaven com a esca per encendre o mantenir el foc ara fa 7.300 anys, i el 1991, Ötzi, la mòmia congelada als Alps, va aparèixer amb restes de bolets de soca. En altres jaciments arqueològics també s’han trobat restes de pirita i marcassita que, la percussió de sílex contra ells i els bolets, genera foc. «Així ensenyaré com es feia foc a la prehistòria i en època medieval i moderna abans que apareguessin els llumins i encenedors», comenta.

La Fira del Bolet porta molta activitat a Albanyà, poble on viuen regularment unes cent vuitanta-cinc persones, moltes d’elles joves. «Molts hi tenien segona residència i ara s’han acabat instal·lant aquí», explica l’alcalde, tot admetent, però, la manca real d’habitatges. Aquest no és un repte de futur, confirma. Fa dos anys es va aprovar el Pla General i es van perfilar els eixos de futur que no preveuen cap mena d’urbanització ni «creixement del nucli» en vint anys «per preservar el futur». Fàbregas entén que el gran valor d’Albanyà «és la seva fauna, flora i el riu, que ningú ens pot treure, però que nosaltres hem de preservar per tenir un bon territori i per atraure un turisme de qualitat que ho apreciï». De tot això, de la gran evolució del poble des dels anys 50, de les millores viscudes fins l’actualitat, se’n parla al llibre Albanyà, passat, present i futur. Escrit per Joan Carreras a partir de documentació obtinguda en els arxius municipals es presenta aquest dissabte a les 6 de la tarda a la Sala U d’Octubre.

L’Ajuntament també compta amb la col·laboració del Càmping Bassegoda Park que impulsa el tradicional concurs de caçar bolets, obert a petits i grans. Es fa dissabte, a les 8 del matí, i es premia tant a la varietat com a la quantitat de bolets trobats pels boscos locals. També hi ha la possibilitat d’assistir a un dinar boletaire al restaurant del mateix càmping. Aquesta no és l’única cita gastronòmica que inclou la fira que tindrà com a pregoners Xavi Burruel i Baltasar Hernàndez. Des de primera hora del diumenge fins al migdia es proposaran tast de la cuina del bolet, elaborada a partir de bolets del territori i botifarra amarat tot amb un bon got de vi i pa. A més, els tres restaurants del poble –dos al nucli i un al càmping– ofereixen els seus plats elaborats amb bolets. Diumenge, al mateix espai de la plaça i el nucli històric, bellament guarnit gràcies als treballs manuals dels infants, els visitants trobaran una quarantena de parades d’artesans que oferiran els seus productes. També, cadascun en cediran un per farcir una panera que, el mateix dia, se sortejarà entre els visitants que hagin comprat butlletes. La fira tindrà altres al·licients com una animació de carrer amb Sam Arderiu, inflables al carrer sant Pere, l’espectacle de contes i cançons Bolets, castanyes i castanyots o un taller d’elaboració de sabons amb Alícia Herrera, davant el consultori mèdic.

Reclamant actituds cíviques

Visitar la Fira del Bolet ofereix la possibilitat, també, de conèixer millor el patrimoni històric i natural del poble, quelcom que es pot fer a peu sense patir pels cotxes. En aquest sentit, els organitzadors habiliten un aparcament de gran capacitat a l’entrada del poble, a dos minuts del centre. L’alcalde explica que tothom és benvingut, però comenta que no són acceptables actituds incíviques, com abandonar deixalles o aparcar en els prats, que els darrers caps de setmana han mostrat visitants a Lliurona, un espai de gran valor natural on la gent va a buscar bolets. És per aquest motiu que l’Ajuntament ja ha alertat a Mossos d’Esquadra i els agents forestals per limitar-ne l’accés.

Una exposició amb varietats tant comestibles com tòxiques

Un dels grans reclams de la Fira d’Albanyà és l’exposició de bolets tòxics i comestibles que es pot veure, tant dissabte com diumenge, a l’església de Sant Pere. Tots aquests exemplars són collits a l’entorn del poble pels veïns i veïnes els dies previs de la mostra i, tot seguit, destriats per un micòleg. Que es pugui collir tota aquesta varietat evidencia que, en qüestió de bolets, cal anar molt en compte de no confondre’s. En aquest sentit, es disposa d’eines per anar sobre segur com la guia Els bolets dels paísos catalans. Els millors comestibles i els més verinosos (Brau) de Josep M. Vidal i Enric Ballesteros. Editada per primer cop el 2012, ara acaba de sortir la segona edició actualitzada que inclou al voltant de quatre-centes espècies amb fotografies, descripcions, hàbitat, toxicitat així com les denominacions populars.