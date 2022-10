Oxurs és el nom artístic d’Àlex Silva, un jove pintor, escultor i grafiter de Torroella de Fluvià. Després d’exhibir la seva obra, fortament inspirada en l’amor i el romanticisme, en format mural en parets exteriors i, posteriorment, ja en format quadres, en diferents locals i restaurants, exposa per primer cop, des d’aquest divendres, i fins al 6 de novembre, en una sala d’art, concretament, al Centre de Turisme Cultural Sant Domènec de Peralada. La mostra arriba, paral·lelament, a l’exhibició d’una altra obra seva de gran format al Claustre la Mercè, a Girona.

Oxurs confessa que des de ben petit el va atrapar la passió pel dibuix, però que no va ser fins als setze anys quan, mentre estudiava un grau d’informàtica, es va endinsar en els secrets dels grafits i l’art urbà d’una forma totalment autodidacta. «Aleshores la gent no ho veia amb bons ulls, només percebien pintades de carrer, no ho assimilaven amb l’art mural», explica. Buscant, però, aprofundir més en l’aerografia –tècnica amb la qual realitza els seus quadres– es va apuntar al centre de còmic i art visual Joso de Barcelona. «Vaig veure que m’hi sentia molt a gust», assegura tot afegint que ell es va mantenir fidel als seus orígens i així utilitza l’aerògraf «més com un esprai per fer coses més delicades i fines». Això li permet dotar les seves creacions, que sempre segueixen una línia més aviat figurativa tot i que sense renunciar a una certa abstracció, d’un estil propi i personal.

Oxurs utilitza habitualment pintura fluorescent per treballar, cosa que li permet un doble joc visual. D’una banda, les figures es poden contemplar sota una llum natural i, de l’altra, si es desitja completar l’experiència, sota una llum ultraviolada que dota les peces d’una segona existència. «El fluorescent es focalitza en parts que jo vull accentuar més», explica el creador empordanès.

Fascinació per l’espai

La temàtica que interessa a l’artista és la que desgrana en aquesta exposició a Peralada: l’amor i les relacions amoroses. Així, les figures solen ser parelles abraçades o en actituds amoroses i d’intimitat que evoquen certes referències fantàstiques o mons tecnològics. A banda d’aquestes obres de gran format, a Peralada també es mostren algunes obres dels primers temps que evoquen la seva fascinació per l’espai.

Els darrers temps, Oxurs ha anat introduint l’escultura dins el seu llenguatge artístic, gràcies al guiatge del Centre la Mercè de Girona, i fusionant-lo amb el seu estil. A l’exposició a Peralada, per exemple, exhibeix un parell de peces. Una d’aquestes està elaborada amb impressió 3D.

Art i tecnologiaa la Mercè, a Girona

A Oxurs li interessa l’escultura i aquests dies exhibeix una peça al Claustre de la Mercè, a Girona, on fusiona tecnologia i escultura i que, a l’hora, és un NFT, un tipus de criptomoneda en una crítica al poder i la creació actual.