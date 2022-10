L’Armentera celebra, aquest diumenge, la 26a edició de la Fira de la Poma i ho fa recuperant totalment «la normalitat». Després d’un any sense fer-la i un segon amb controls d’aforament i restriccions, la regidora, Meritxell Ibarz, confirma que hi ha moltes ganes i que, a més, coincideix amb una bona campanya de la poma.

L’activitat de la fira es concentra, principalment, a la plaça de l’Església, plaça Catalunya i els carrers annexos i arrenca a partir de les 10 del matí, tot i que una hora abans ja s’hi podrà accedir, i fins les 8 del vespre. S’esperen, diu Ibarz, una seixantena de parades d’artesans tot i que l’estrella continuarà sent la de pomes, una única parada que coordina el Club de Futbol de l’Armentera on els visitants poden comprar les set varietats que la dotzena de productors locals conreen. «És poma acabada de collir», matisa Ibarz qui afegeix que «la temporada està essent molt bona perquè les darreres pluges han anat bé». En aquest sentit, la forta sequera no els ha afectat. La poma que es conrea a l’Armentera es ven arreu de la Costa Brava –la que està malmesa o ha caigut a terra es fa servir per sucs o melmelades– integrada dins de Poma de Girona, una marca ja reconeguda pel consumidor. «La gent ja la coneix i té un preu assequible», comenta.

Meritxell Ibarz explica que, al llarg de tots aquests anys, la fira ha anat complint els objectius de difondre el valor del producte, que segueix molts controls per garantir-ne la qualitat, i «ja hi ha molta gent que se l’espera i que només venen a comprar pomes». Entre les propostes que es trobarà el públic diumenge repeteix l’elaboració i tast de suc de poma in situ al trull i de mojito de poma, que sempre té molt èxit. L’Associació de Famílies de l’escola també participa a la fira portant el bar i oferint-hi begudes i entrepans.

Teatre, sardanes, art i contacontes

Les propostes de la Fira són variades. A la Sala Nova exposaran una sèrie d’artistes vinculats al poble, els quals també vendran obra, i, al seu costat, els mateixos infants de l’Armentera. La mostra restarà oberta tot el dia. Ja a la tarda, a les 5, membres de l’associació Pont Nou oferiran un contacontes mentre que, a dos quarts de vuit del vespre, la cobla La Principal de Porqueres interpretarà sardanes. El dia abans, dissabte, a dos quarts de vuit del vespre, per anar escalfant motors està previst que la representació de l’obra P de panellets amb els grups Xiroia i El Mirall de Blanes.