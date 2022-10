Joan Antoja i Anna M. Matas són una parella creativa ben coneguda pels infants, ja que han publicat més d’una vintena de llibres entre contes infantils, d’endevinalles, de divulgació i cultura popular. Feia temps, però, que tenien al calaix una sèrie de poesia infantil, una idea que va entusiasmar als editors de L’Art de la Memòria, que ja fa temps aposten per aquesta línia amb la col·lecció Brots d’Art. Ara, amb els dos primers volums creats per Antoja i Matas, Petites bestioles i Bon profit, estrenen la col·lecció Poesia esbojarrada, pensada per a infants a partir de 7 anys i sense límit d’edat, que presenten aquest dissabte a les 12 del migdia, a la biblioteca de Figueres, amb el poeta i bibliotecari Albert Carol.

Antoja no amaga que els ha costat força trobar una editorial interessada en el projecte. «Quan presentes un llibre de poesia sempre et diuen que és un material molt bo, però que no li veuen recorregut comercial», confessa l’autor tot admetent que quan cerques un títol de poesia infantil sempre acabes en els mateixos noms. «Apostar per gent menys coneguda costa». Tant ell com Matas volien trencar «els prejudicis i pors que envolten aquest gènere». «Aquesta és com qualsevol altra disciplina i, a més, a la canalla els agrada», reconeix basant-se en experiències de projectes anteriors.

El secret, segons Antoja, és com presentar aquesta poesia al públic lector: «El truc són unes il·lustracions on el poema està integrat dins com si fos un cal·ligrama, el nen ha de buscar-lo dins el dibuix, és com una mena de joc». Cada títol, doncs, presenta una setzena de poemes rimats on es barreja l’humor amb il·lustracions enginyoses i captivadores, a la vegada que inclou detalls didàctics sobre els animals, en el cas dels protagonistes de Petites Bestioles com les aranyes, els cargols, els centpeus, entre altres.

QR amb el poema recitat

Les il·lustracions atractives no són l’únic esquer que han inclòs els autors. De fet, cadascun dels poemes disposa d’un QR amb el qual el lector pot escoltar l’actor Xavi Sais recitar-lo. Finalment, cada poema està acompanyat d’una activitat lingüística, «una mena de joc» on s’estimula, de forma didàctica, a treballar amb les lletres i paraules.

La presentació a Figueres d’aquests dos primers volums –ja se’n preveu un tercer l’any vinent, Al fons del mar– serà molt especial perquè inclourà jocs lingüístics, tallers de rodolins i, a més, s’escoltaran alguns dels poemes enregistrats.