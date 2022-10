El Monestir de Sant Pere de Rodes continua amb les celebracions amb motiu del seu Mil·lenari, i el proper dissabte 8 d’octubre ho farà amb un acte central; una proposta ambiciosa i innovadora on confluiran la música medieval i el patrimoni arquitectònic. L’acció artística, que ha estat creada i dirigida per Antoni Madueño, serà interpretada per les Corals del Cap de Creus i l’Incantari.

En els actes de consagració dels temples, les parets de pedra esdevenien tabernacles, el lloc on habitava el déu. Amb els seus rituals els homes volien atraure la divinitat cap a un espai proper, on atansar-s’hi per a les seves pregàries, i ho per aconseguir-ho feien de l’acte de consagració una festa, una seducció. La celebració que tindrà lloc a les 19.30 h del vespre a l’esglèsia del Monestir, s’emmarca dins les activitats artístiques i musicals programades en l’any del Mil·lenari, que estan previstes fins el maig del 2023 i que compten, entre d’altres, amb tallers de polifonia, recreació d’instruments i cants medievals, exposicions fotogràfiques i clubs de lectura. Antoni Madueño Artista de formació i activitat eclèctica, musicòleg i intèrpret dedicat al repertori medieval. Les seves actuacions conjuguen la pràctica musical amb escenografies que recreen espais onírics de reflexió i sentiment. També imparteix conferències en institucions acadèmiques i universitats, il·lustrades amb l’exposició d’instruments de corda i la interpretació de música medieval, i és autor de publicacions especialitzades i d’enregistraments del repertori medieval per al segell Trob’art. Des de 2015 dirigeix el projecte europeu Despertant instruments adormits, de construcció de rèpliques dels instruments musicals de la Portalada de Ripoll. Es tracta d’una iniciativa que inclou concerts de gran format, amb les músiques del Scriptorium de Ripoll que estan representant arreu la Candidatura UNESCO de la Portalada de Ripoll, treball que va merèixer el Premi Nacional d’Artesania Prestigia 2020, atorgat per la Generalitat de Catalunya.