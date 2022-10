El recuperat auditori del Museu de l’Empordà va acollir, dijous passat, la presentació dels dos volums del catàleg de l’exposició Made in Figueres. La ciutat de la locomoció. L’acte va ser el preludi del tancament d’una mostra que ha generat una destacada aprovació per part d’un públic que ha pogut visitar les sales del Museu i de l’antic Escorxador amb material original que ajuda a entendre la importància que va tenir la indústria del metall a la Figueres del segle XX i, molt especialment, la dedicada a la construcció de bicicletes, ciclomotors, motos i motors agrícoles.

Josep Algans, fotògraf i comissari de l’exposició juntament amb Francesc Guillamet i Manel Grávalos, va prendre part en una taula rodona amb els historiadors Mariona Seguranyes i Jaume Santaló, autors dels textos del primer volum del catàleg. També van ser-hi presents Anna Sayeras i Joan Cos, dos dels tres redactors del segon volum, en el qual també va participar Martí Dacosta.

Tots plegats van arribar a la conclusió que «Made in Figueres ha obert la porta a noves investigacions» a partir de la informació recollida i les noves finestres que s’han obert en temes tan importants com la transcendència laboral d’una indústria del metall que va arribar a ocupar un de cada quatre habitants de la població.

La taula rodona també va servir per a posar de manifest que l’exposició «ha ajudat a recuperar l’orgull de ciutat», ja que d’ella se’n desprèn la força emprenedora que va arribar a tenir Figueres i que avui es manté amb empreses de referència com Rieju o Bach. No hi va faltar la reflexió sobre la necessitat de tenir un espai a la ciutat «que preservi la memòria material de la seva història».