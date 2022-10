Ventalló té un tresor a les seves terres, les oliveres que s’hi conreen i l’oli que en generen. A aquest producte que ja veneraven grecs i romans de forma sàvia, els veïns de Ventalló li dediquen, des de fa tres dècades, una fira monogràfica. Després de dos anys difícils, un sense fer-se i l’altre molt centrat en la protecció de les oliveres mil·lenàries, aquelles que es van preservar perquè quedaren oblidades el 1956 en finques marginades, enguany es busca potenciar la figura de l’artesà «per posar en valor el seu producte i dignificar-lo», comenta l’alcaldessa Mei Costa. Així, aquest diumenge, la trentena d’artesans, ubicats al centre junt amb les sis parades d’oli, principalment del territori, disposaran d’un escenari, a la part alta de la plaça de la Font, des d’on podran exalçar les bonances dels seus productes.

La Fira de l’Oli arriba, explica Costa, «en un moment d’impàs». «Celebrem que s’acaba una temporada i se n’obre una de nova», afegeix. La que es tanca, just el 30 de setembre, va ser realment «complicada», confirma Fina Sala, d’Olis de Ventalló. La secada patida l’octubre passat va fer que les olives maduressin més ràpid del que els tocava i «no va haver la collita esperada». Enguany, la sequera també els està afectant, «però l’olivera està preparada per viure» aquestes situacions de falta d’aigua. Tot i això, les minses pluges d’agost «les van alleujar una mica, tot i que foren insuficients i ara depèn de l’aigua de setembre, que és quan les necessita». Aquestes pluges ajuden «a treure l’estrès de l’arbre», és a dir, «l’olivera necessita aigua per treballar, per formar l’oli, ha de fer créixer la polpa i dins formar sucres i, d’aquests, olis». Sala explica que moltes finques d’oliveres, les d’argudell, les centenàries de secà, només depenen de l’aigua de pluja. «Són oliveres molt preparades per aguantar, tenen un bon sistema radicular».

Per donar més múscul a la fira, i recuperant aquelles antigues inauguracions, l’Ajuntament ha apostat enguany per convidar a l’arqueòleg Joaquim Tremoleda a parlar de l’oli i l’olivera a les civilitzacions que ens han precedit. A Tremoleda l’acompanyaran diferents representants d’institucions com Elisabet Sànchez, Jordi Vergés, Jordi Camps i Josep Maria Bernils. «Volem tornar a posar la fira com l’eix central de la festa de l’oli», afirma convençuda Costa.

Tast d’olis

Al llarg del diumenge es proposaran actes participatius com un tast de varietats d’olis amb el periodista gastronòmic Salvador Garcia-Arbós, un tast preparat des del trull d’oli local. Fina Sala remarca la importància de l’oli d’oliva, «un superaliment que va bé a tothom i forma part de la nostra cultura». Sala lamenta, però, que a nivell «mental i cultural considerem que és una cosa que sempre hem tingut a casa i volem que sigui barata. El gran consum es segueix fent d’olis de baixa qualitat. Hi ha molta desinformació, però la qualitat té un preu».