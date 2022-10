Després de l’èxit aconseguit l’any passat amb la primera edició, l’Associació de Comerciants i Empresaris de Castelló d’Empúries i Empuriabrava torna a organitzar, aquest diumenge 2 d’octubre, la Fira de Tardor. L’activitat es farà durant tot el dia entorn del Club Nàutic, amb l’esplanada de la plaça de les Palmeres com a punt de referència.

La Fira de Tardor, que compta amb el suport de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, té com a objectiu «ser un pol d’atraccions de visitants a la marina i servir, també, com a punt de trobada dels seus residents i dels veïns de Castelló d’Empúries», segons explica Sílvia Servín, secretària de l’entitat. Com l’any passat, hi haurà parades amb contingut comercial de diferents especialitats, a més a més d’altres propostes que arrodoniran la Fira, com ara jocs i inflables gratuïts per a la mainada. «També volem que la gent que ens visiti aprofiti per quedar-se a dinar o a sopar i conegui millor l’àmplia oferta gastronòmica d’Empuriabrava», afegeix.

El programa inclou quatre actuacions musicals en directe, de diferents estils. A les deu del matí actuarà Soniquete per ambientar l’obertura de la Fira. A les dotze serà el torn de Blue Duck. Havent dinat, cap a dos quarts de quatre, Jaleo Flamenco pujarà sobre l’escenari i, a dos quarts de cinc, agafarà el relleu Merkado Negro.

La gran novetat d’aquesta segona edició serà un curiós concurs, obert a tothom, que consistirà a encertar el pes d’una gran carbassa que s’exhibirà a la plaça. La persona que més s’acosti al pes real del vegetal guanyarà un important lot de productes facilitats per les empreses i comerciants participants.