El Museu del Joguet de Catalunya portarà una exposició itinerant a la Catalunya Nord dins el projecte Joguets i gènere: un projecte de cocreació d’una exposició itinerant per a l’espai català transfronterer.

Es tracta de la segona fase del projecte que portarà la mostra amb materials didàctics associats a les escoles d'educació infantil i primària de Galdric i Vernet, a Perpinyà, de Pesillà de la Ribera, Nyils, Prada, El Soler, i Sant Esteve del Monestir, i els col·legis de secundària Pompeu Fabra a El Soler i Mas Rosselló a Canet de Rosselló.

El projecte, que s’està desenvolupant en dos períodes bianuals (2021-2022 i 2022-2023), preveu la creació de l'exposició itinerant amb materials didàctics associats, comissariada per l’alumnat i el professorat de La Bressola i el Museu del Joguet de Catalunya amb la participació de les col·laboradores externes especialistes en gènere.

Durant els dos darrers trimestres del curs 2022-2023 itinerarà pels nou centres i després, a partir del curs 2023-2024, el Museu del Joguet de Catalunya posarà l’exposició a l’abast, primer de la resta de centres educatius de Catalunya Nord, i posteriorment a tots els centres educatius de l’àmbit cultural català.

Primera fase

La primera fase del projecte va incloure una formació inicial i l’elaboració dels continguts de l’exposició a partir del procés de cocreació entre més de 300 alumnes i 20 docents de La Bressola i el Museu del Joguet de Catalunya a través de les col·laboradores especialistes en gènere. Els participants van reflexionar conjuntament sobre els temes i extreure les conclusions que van permetre establir els continguts que s’han de mostrar a l’exposició.

A partir d’aquests, es va elaborar el guió de l’exposició, que recull l’estructura i els textos d’àmbit, que va servir també per tal d’elaborar les il·lustracions. Per coordinar la feina es va crear un grup motor format per una trentena de mainatges, representants de cada una de les 15 classes participants, per una desena de mestres responsables del projecte, i per les especialistes de gènere. Així doncs, expliquen des del Museu del Joguet, el debat, la reflexió, les opinions i les idees circulaven de les classes al grup motor i del grup motor a les classes. D’aquesta manera, més enllà dels espais programats per al debat, el tema del projecte va arribar als patis, a les sortides, als poemes presentats als jocs florals, a les assemblees, als claustres... de cada escola.

A la segona fase, que ara s’inicia, se seguirà reflexionant sobre els temes recollits al guió. Durant diverses jornades de treball de cocreació en les que participarà La Bressola i les especialistes de gènere i el dissenyador de l’exposició del Museu es realitzarà la conceptualització de disseny final de l’exposició. Així mateix, es crearan els materials didàctics associats a l’exposició a partir també d’un procés de cocreació. Finalment, es procedirà a la producció de l’exposició i de tots els materials associats.

El procés culminarà amb la inauguració de l’exposició, al Col·legi La Bressola – Mas Rosselló el 10 de març de 2023 i la posterior itinerància a la resta de centres de la Bressola.

El projecte va començar el darrer trimestre de 2021 quan es va constituir el grup de treball transfronterer format pel Centre de Formació Professional Català (CFPC), en col·laboració amb La Bressola, i el Museu del Joguet de Catalunya a Figueres i van iniciar el projecte Joguets i gènere: un projecte de cocreació d’una exposició itinerant per a l’espai català transfronterer. L'objectiu és la creació d’un recurs educatiu sobre joguets i gènere, com a resultat d’un procés de formació, de treball i de reflexió conjunt entre el CFPC, la comunitat educativa de La Bressola i l’equip del Museu del Joguet de Catalunya.

El projecte s’emmarca en les subvencions plurianuals Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de cooperació a l’Espai Català Transfronterer del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya i el Departament dels Pirineus Orientals i actualment s’inicia la segona fase.