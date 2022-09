L’obra de Salvador Dalí, tant la pictòrica com la literària, sempre havia fascinat Jaume Copons, fins i tot abans d’iniciar la seva trajectòria com a escriptor. «Dalí és un personatge infinit», diu, opinió que també comparteix la il·lustradora Liliana Fortuny amb qui, fa uns anys, començaren la popular sèrie de novel·la gràfica L’Agus i els monstres. Traduïda a vint-i-quatre llengües, l’aventura és tot un fenomen que ara posa l’accent en l’univers oníric i surrealista del pintor figuerenc dedicant-li el volum número 22, Salvador. Aquest dissabte, a dos quarts de dotze del migdia, la parella creativa visita Figueres per presentar-lo amb una gran festa als Caputxins que inclou activitats monstruoses i surrealistes com ara crear una màscara daliniana.

Salvador és tota una immersió al món del mestre, però també una porta d’entrada a l’art d’avantguarda, perquè per les pàgines de la novel·la desfilen personatges com André Breton, Pepín Bello, Buñuel o Lorca. «Malgrat que és ficció pura i una de les nostres crosses és l’humor, sempre parlem del que ens agrada i del que sabem», explica Copons que està convençut que els joves lectors –dels 6 als 12 anys– que s’aproximen a la sèrie retenen detalls que, ja de grans, recordaran. L’autor reconeix que ells no fan concessions: «Hem parlat de tot, d’escriptors, de músics, pintors... però no ho farem de la gent d’Eufòria o de Lady Gaga, ells ja ho coneixen». Una de les curiositats que tindrà la festa és l’entrega d’un premi a la guanyadora del setè concurs de dibuix ready-made que, atzarosament, és figuerenca: Chaimae El Ouahabi. La seva creació (a la foto), escollida entre totes les que van optar, s’ha convertit, en mans de Fortuny, en il·lustració i apareix dins el volum Salvador. És un objecte important, ja que sense ell, l’Agus i la Lídia, no poden obrir la porta per sortir del món de Dalí. L’èxit de L’Agus i els monstres resideix, segons Copons, en el mateix model de novel·la gràfica, perquè aquest facilita l’accés tant a nens que encara no tenen assimilat l’hàbit lector com els que sí. «També és un encert els dibuixos, la temàtica, el món surrealista plantejat des dels inicis, l’espai de la imaginació i l’humor», reflexiona Copons tot i que no obvia que, al final de tot, hi ha un component màgic. «Nosaltres ho celebrem i continuem». La presentació a Figueres la impulsen entre l’editorial Combel i la llibreria La Bookman, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres.