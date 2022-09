El nucli històric i entorn d’Avinyonet de Puigventós bullirà aquest dissabte i diumenge gràcies a la munió d’activitats, espectacles i tallers de la desena edició de la Fira Follet. Promoguda per l’Ajuntament amb la col·laboració de veïns i de tota l’escola, es dirigeix per a un públic infantil molt ampli, a partir dels 0 anys. Als set espais diferenciats que integren el cos de la fira, disposats entre places i jardins, se li sumaran una sèrie d’activitats noves com l’escape room El conjunt del follet, ambdós dies als matins, tallers d’artesania de vidre bufat, fang i cartró-pedra i un espai on els infants podran fer ioga i meditació, una branca «alternativa i natural» que volen explorar i fer-la créixer, segons diu el regidor Juli Quesada.

Avorrir-se serà un verb que difícilment es conjugarà aquest dissabte i diumenge, de les 10 del matí a les 8 del vespre, al poble. A qualsevol plaça, carreró i racó, els visitants podran gaudir d’activitats. Hi haurà espais també reservats per a nadons, d’entre 0 i 5 anys on es faran propostes diverses, jocs ambulants, espectacles i tallers on es combinarà música i moviment. D’entre els espectacles cal destacar Volem lliures, El follet i els seus amics i també una actuació del Cor Baldufa així com un taller-espectacle de bombolles gegants. No hi faltarà la gimcana Gira la Fira i exposicions de casetes de pedra follets.

La participació dels infants de l’escola Gonçal Comellas també és molt activa. Per una banda, han dissenyat unes caixes de regal que serviran de decoració i uns imants especials per la fira. Aquests darrers es vendran i tot el que es reculli es destinarà a l’associació El Dofí. Per l’altra banda també han participat a la mostra del concurs de dibuix i de relats. Bel Bellvehí, «una de les persones que va ajudar a crear-la», no faltarà a la cita de l’entrega de premis.

Per aquest desè aniversari hi haurà espectacles que barregen el clown i la màgia, també la boxa i la música, des d’un punt de vista còmic i un pastís d’aniversari, entre altres sorpreses. La Fira es tancarà diumenge a les 6 de la tarda amb l’actuació de Lali BeGood que inclourà una sorpresa final.