Colera s’enfunda, aquest cap de setmana, el vestit de gala per viure la festa major de Sant Miquel. Una celebració on es busca donar visibilitat als creadors locals, en aquest cas del gènere musical, i a la vegada crear complicitats entre la gent del poble. És per això que la festa s’obre amb un dinar popular a la sala polivalent dijous, el mateix dia de la festivitat del patró, i li segueixen tres jornades més farcides de música, presentacions de llibres, animacions infantils i, com a novetat, una primera trobada de Citroën 2CV, vehicles del Club 2Cv Cabres Boges de Girona, que dissabte faran una volta pel nucli i s’instal·laran al parc tancat de l’entrada del poble perquè tothom els pugui admirar.

«Volem donar protagonisme a la gent del poble, hem d’ajudar i fomentar la creativitat», assegura l’alcalde Lluís Bosch. Dins aquesta línia, divendres, a partir de les 11 de la nit, actuarà el grup de rock local Desèrtica. Els acompanyaran Clima, una altra formació altempordanesa integrada per Bertu Pujadas, Jordi Pujadas, Dídak Oliveras i Hèctor Pérez, i tancarà la nit la Dj Lia Hansen. La festa seguirà dissabte en plena forma obrint-se al migdia amb un vermut musical des del cor del poble amenitzat per Colera Ràdio, un mitjà molt jove que, tal com confirma Bosch, «funciona molt bé, ja que ens permet tenir la nostra pròpia emissora emetent tot el dia música i informacions del municipi». A la tarda també es reservarà una estona per la cultura en forma de presentació del primer llibre de relats de la figuerenca Isabel Guzman, Bocins de pell. L’acte es farà al Trull a partir de les 18.30 hores. La nit de dissabte també es tancarà amb música de la mà de dues bandes molt conegudes i potents: Doctor Prats i Banda Neon. «Aquest és el plat fort de la festa», assegura l’alcalde qui afegeix que «intentem fer diversitat d’actes amb concerts i animacions pensant en tots els públics». La fórmula musical es repetirà diumenge, en aquest cas, amb un altre estil, sardanes amb la Cervianenca. La ballada es farà a la plaça Pi i Margall, a les 11.30 hores. Parc d’aventura i inflables El públic infantil també es té molt en compte durant els dies de festa major i, per aquest motiu, dijous, a la zona de la sala polivalent, i diumenge, al parc infantil Tramuntana, els més petits ja podran gaudir d’un parc d’aventures i inflables, durant tot el dia. Per completar l’oferta dissabte la Família Guirigall s’encarregarà d’una animació infantil, a la plaça Pi i Margall. Tots els actes de la festa són gratuïts, exceptuant el dinar popular que costa 15 euros els adults i 10, els infants fins a 7 anys. Val a dir que els majors de 65 anys empadronats no han de pagar res.