De la mà dels discjòqueis 3Ku i Alegre, els veïns de Sant Miquel de Fluvià donen el tret de sortida a la seva festa major. La proposta, que impulsen els mateixos joves aquest divendres a partir de les 11 de la nit a la Sala, enceta un cartell que s’allarga fins diumenge i que inclou activitats variades per a tots els públics. L’alcalde, Àngel Posas, reconeix que la festa major ha deixat de ser l’activitat que més gent porta al poble, que li ha pres el relleu la Fira dels Oficis. Tot i això, la celebració es manté i permet mostrar el múscul associatiu.

Que els joves, d’entre 13 i 16 anys, programin la Nit Jove és reflex de la bona feina que es duu a terme per part des del centre cívic. «Fa uns quinze anys vam apostar per la figura del dinamitzador, és molt important aquí», reconeix Posas. Important no només per la feina que du a terme amb els joves sinó també amb altres sectors de la població, com la gent gran. L’alcalde, a més, recorda que els beneficis que s’obtinguin serveixen per finançar altres activitats fora del municipi. És el cas de la fira dels Oficis que ha ajudat a pagar una sortida a Port Aventura. «Treballen i després tenen una recompensa», comenta.

La festa segueix dissabte al matí amb el tradicional concurs de dibuix que arriba a la 17a edició. Malgrat que tots els participants tenen premi, els guanyadors comparteixen el goig de veure com la seva creació serveix per il·lustrar els tríptics de la festa de l’any següent, tríptics que es reparteixen per totes les llars. Ja a la tarda, pensant de nou en el públic infantil, Fefe i Cia oferiran un espectacle d’animació i, tot seguit, se servirà una xocolatada. Dins un àmbit més cultural, s’ha previst el mateix dissabte, a les 18.30 hores, una visita teatralitzada al monestir de Sant Miquel de Fluvià, aquesta més dirigida al públic local, com puntualitza l’alcalde, «perquè qui no l’hagi vist, està bé que també el coneguin». La nit es clourà amb un sopar popular a la Sala que sempre aplega força gent que s’amenitzarà amb Sharazan.

La jornada més tradicional serà diumenge, amb l’actuació de la colla bastonera local Els Picots del Fluvià, la missa i dues sardanes amb La Principal de Porqueres. Per posar la guinda, s’oferirà un vermut popular just abans d’anar a dinar. La festa es tancarà a les 6 de la tarda amb un concert i ball amb l’orquestra Parfills.