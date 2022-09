Satisfacció màxima entre els organitzadors de l’Escola d’Estiu Walter Benjamin, celebrada aquest cap de setmana passat a Portbou, quan un centenar de persones van seguir cadascuna de les xerrades. Destacar l’expectació generada per Manel Forcano així com la intervenció, finalment en línia, de Vicent Ordóñez vinculant Kafka i Benjamin. També la presència de dues de les netes del filòsof, Kim i Mona, en l’acte de record, viscut diumenge al Memorial i cementiri del poble, on van manifestar públicament com els plaïa que «es treballi la memòria del seu avi des de Portbou».

El vessant jueu del pensament benjamià La presència d’autoritats de diferents institucions consolida el suport unànime al projecte Benjamin i, possiblement, de fer-ho ja en la seva totalitat. L’any vinent ja està previst 1 milió d’euros d’inversió i, en breu, es farà oficial la injecció de 2 milions més el 2024 i 2025 per acabar la totalitat. Val a dir que el projecte visita aquest octubre la Fira del Llibre de Frankfurt i també es presenta al Memorial de Rivesaltes, el 15 de desembre.