Quico el Cèlio, el Mut i el Noi de Ferreries són els convidats de luxe del cinquè Cicle d’Arrel i amb Salero que organitza el Museu de l’Escala. El concert es fa aquest dissabte, a dos quarts de deu del vespre, a la plaça Catalunya de l’Escala i serveix per presentar el nou treball d’aquest conegut grup de Tortosa, sota el títol 29 anys amb el 4L i continuem on sempre. A més, just coincideix amb la celebració dels trenta anys del naixement de la formació que està integrada pels músics Artur Gaya, a la veu; Quique Pedret, a la veu i guitarró; Jordi Fusté, a la guitarra; Josep Lanau, al teclat i acordió; Kike Pellicer, al baix, i Sergi Molina, a les percussions.

El preu d’aquest concert és de 10 euros i per poder assistir cal reservar prèviament a través de l’app de l’Ajuntament de l’Escala.