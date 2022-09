El 21 de setembre és el Dia Mundial de l’Alzheimer, i és per aquest motiu que Associació d’Ajuda a Malalts d’Alzheimer i Afectats (AMA) de Figueres ha impulsat una jornada per aquella mateixa data.

D’una banda, aquest any s’ha organitzat una activitat oberta a tothom qui vulgui. Es tracta de la xerrada Participar de les decisions, com vull ser cuidat, on participen Pilar Arroyo, infermera del Centre d’Ajuda a Malalts d’Alzheimer figuerenc; Olga Carbonell, advocada Fundació Tutelar de l’Alt Empordà, i Cristina Vallès, presidenta de l’Associació DMDcat. Durant la sessió s’abordaran temes com «la previsió de necessitats, planificació de cures, canvis en el sistema de tuteles, informació del que suposa el document de darreres voluntats i participació en general en la presa de decisions davant d’una possible pèrdua d’autonomia i planificació de com volem ser cuidats», expliquen des de l’entitat. La xerrada té lloc a l’Auditori del Museu de l’Empordà, a partir de dos quarts de set de la tarda.

D’altra banda, aquest any el Centre de l’AMA celebra el Dia Mundial de l’Alzheimer amb els usuaris. Per això, s’han organitzat «algunes activitats festives, com un petit concert de so i imatge amb Albert Cuevas», declaren.

Paral·lelament, cal destacar que enguany també es durà a terme una campanya informativa i de divulgació, que tindrà lloc el dia 1 d’octubre, a la plaça de l’Ajuntament de Figueres, de nou del matí a vuit del vespre.