Vilafant és un poble en constant creixement. La festa major és un mirall d’això, ja que cada vegada és més àmplia, variada i amb més poder d’atracció. La implicació absoluta de les entitats locals ho fa possible, reconeix el regidor de Festes, Francesc Marín, destacant que «aquest any s’hi han bolcat totalment». Prova d’això és el dens programa que arrenca dijous amb el ball de Blue Moon, organitzat per l’acadèmia Ballem Junts per celebrar els seus deu anys, i que inclou des d’un pregó al Cau amb el voluntariat de l’associació contra el càncer fins a cites musicals i espectacles per a tots els públics. Un dels plats forts de la festa, però, és la baixada de carretons, una tradició que enguany espera aplegar més participants que mai, una vintena de valents vehicles, entre ells alguns arribats des de Colomers on veïns de Vilafant es van desplaçar fa uns dies a fer la baixada d’aquell poble del Baix Empordà.

Quan Francesc Marín parla de la baixada de carretons ho fa amb un sentiment d’orgull. «És una activitat que ha reeixit molt i que a la gent els agrada molt», reconeix. Aquesta serà la tretzena edició d’una proposta que segueix tan viva com el primer dia. A la baixada, que es fa dissabte a les 4 de la tarda al Camí dels Oms, només poden participar majors de sis anys conduint andròmines construïdes amb materials de tota mena, preferentment reciclables, i de forma casolana. Es lliuren tres premis: 125 euros al carretó més ràpid i al més popular i 150 a l’escènic. A més, durant la baixada, el públic tindrà la possibilitat de prendre alguna cosa, ja que s’estrena un servei de bar a càrrec de la Revolució Jove, un bar que serà itinerant i que es podrà trobar en altres actes com la Revolució Fest o les actuacions infantils.

Un altre dels pols d’atracció de la festa és la Revolució Fest, «l’última de l’estiu» com l’han batejat els seus promotors, l’Espai Jove i la Revolució Jove. Es fa a l’aparcament de l’església, divendres vespre-nit, i els assistents ho tindran tot a mà: servei de foodtrucks i bona música de la mà d’un grup de veus joves del poble –Júlia Saura, Emma Grau, Aron Salinas i Naiara López–, Iglú amb temes propis, les versions de La Masovera Barbuda i el dj Sax Machines, per tancar la vetllada. Per garantir la seguretat de tothom s’instal·la un Punt Lila i hi haurà presència, tant en aquest acte com en tots, de la Guàrdia Municipal, actualment dotada amb cinc persones, i Protecció Civil de Vilafant.

El públic familiar compta també amb altres cites: es reprèn la concentració i cercavila de capgrossos casolans, divendres a la tarda, que s’uneixen a la colla gegantera Els Rajolers; una bicicletada popular amb sortida i tornada al Parc de les Mèlies, dissabte al matí, i, tot seguit, l’exitós circuit viari, tant per a infants menors de 7 anys com majors i l’espectacle Tumàcat Músic Xou, a dos quarts de set de la tarda a l’aparcament de l’Era de Can Gelada. En aquest mateix espai, diumenge, hi haurà jocs gegants de fusta. Aquest dia també tindrà lloc un vermut popular amb degustació gratuïta de pomes de relleno fetes per veïnes del poble.

L’exposició al Cau: Els joves reflexionen a través de l’art

Els joves també tenen veu i volen fer-se sentir. L’exposició Per què? Dissidents, que s’inaugura dissabte a les dues quarts de set de la tarda al Cau, ho ben testimonia. Un grup de joves coordinat per l’artista Emma Alcalá han reflexionat sobre els motius pels quals se senten feministes i ho han expressat artísticament. La mostra, organitzada per l’Espai Jove i la Veu Lila, es pot visitar tots els dies de la festa.