La Sala La Cate de Figueres acull aquest dimarts, a les 7 de la tarda, la inauguració d’una exposició dedicada al moviment dels Urban Sketchers a Catalunya. La mostra, que inclou obres creades in situ arreu de les comarques gironines, sorgeix amb motiu de la reunió anual dels Urban Sketchers de Catalunya que es va fer al mes de maig a Girona per primera després de la pandèmia. L’exposició, exhibida a la Casa de Cultura de Girona, aterra ara a Figueres on hi ha la voluntat d’impulsar aquest moviment artístic a partir de la creació d’un grup local.

Els Urban Sketchers són un moviment internacional de dibuixants i artistes aficionats, encara que alguns també són professionals, que dibuixen in situ les ciutats on viuen i els llocs on viatgen. Quelcom que comparteixen és ser fidels a les escenes que observen. L’exposició, batejada com Girona dibuixada pels Urban Sketchers, es podrà admirar a la Sala La Cate fins al 24 de setembre, de dimarts a diumenge, de 6 de la tarda a les 9 de la nit.