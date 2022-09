Dotze artistes empordanesos de diferents disciplines, des de pintura, gravat o fotografia, i un col·lectiu artístic, Art Viu, participen aquest dissabte a la segona edició del PomArt, una trobada artística que va néixer ara fa quatre anys, però que es va aturar per la pandèmia. La proposta s’integra dins el programa de les jornades La Poma de Sant Pere, que va arrencar el cap de setmana passat amb la projecció del film Alcarràs de Carla Simón i es clourà el diumenge 25 amb una ruta de senderisme als Aiguamolls.

Els artistes que participen enguany al PomArt són Beni Ballester, Josep Maria López, el col·lectiu Art Viu, Carme Porqueres, Maria Demestres, Ana Novella, Gemma Pedralba, Maria Fàbrega, Josep Maria Ferrer, Regina Poch, Lilianne Thomassin, Berni Pajdak i Agnès Ferré. La proposta es desplega per la zona de vianants del poble, en els carrers Verge Portalet i Carme. Tots els artistes compten amb diverses taules per mostrar les seves obres així com un escenari. Anna Novella explica que aquesta trobada, que impulsa l’Ajuntament, serveix «perquè els artistes es donin a conèixer entre la gent».

Dins la trobada, els assistents també podran participar gratuïtament d’un taller impartit per Maria Demestres, a partir de dos quarts de sis de la tarda, que assessorarà per fer una caixa en forma de poma amb la tècnica de scrap, obert a tothom a partir de 6 anys. També s’ha previst un concert d’autora de Marta Shanti, a partir de dos quarts de nou del vespre.