El Teatre Municipal de Roses inicia la seva nova programació de tardor aquest dissabte 17 de setembre (20.15h) amb la representació de Feísima enfermedad y muy triste muerte de la reina Isabel I, de la companyia La Calòrica. Una divertida i irreverent crítica social sobre la successió d’una reina, l’afany de poder i la mísera corrupció humana.

Després dels èxits assolits amb obres com Fairfly, Els Ocells o De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda, La Calòrica trepitjarà l’escenari de Roses aquest dissabte per oferir una nova versió de la que va ser, deu anys enrere, la primera obra representada per la companyia. Coproduïda en aquesta ocasió amb el Teatre Lliure, l’obra s’ha reescrit respectant l’essència de l’obra original escrita l’any 2010, però aportant la mirada i experiència que aquests més de 10 anys de treball i èxit han aportat a la companyia.

La història ens mostra a una reina Isabel I que, després d'una vida de triomfs que l'han portat a convertir-se en la sobirana més temuda i poderosa de la cristiandat, viu els seus últims dies sense saber qui la succeirà al tron i donarà continuïtat al seu gran projecte. Molts dels seus fills han mort, altres pateixen a l’estranger el tracte injuriós dels seus esposos, tan sols queda un cap a la Terra que pugui portar la corona de Castella: el cap pertorbat de la princesa Joana.

Les entrades (15€) es poden adquirir a rosescultura.cat.