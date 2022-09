L’Associació Vall de la Muga amb la col·laboració de la Societat La Unió Escaulenca organitzen aquest dimecres, a les 5 de la tarda, la 16a Festa de la Sardana a la plaça de les Escaules. És una festa singular, ja que la formació que actua només ho fa aquest dia. Músics de diferents cobles, tant de la Catalunya Nord com Sud, es donen cita aquest dia, desinteressadament, per tocar junts sota la bandera de La Principal de les Escaules. La celebració, que esdevé «una gran festa de la Sardana intercatalana», es fa dimecres perquè aquest era el dia que els músics tradicionalment feien festa. La trobada inclou berenar i beure per a tothom.