Després de mesos d’incessant treball, el grup Veu Lila de Vilafant presentarà pròximament l’exposició Per què? Dissidents, mostra que reflexiona sobre les diferents mirades del feminisme mitjançant diverses creacions artístiques.

Serà el pròxim 17 de setembre quan, en el marc de la Festa Major, s’obriran les portes d’El Cau, on tothom podrà contemplar les obres d’art creades per diverses joves vilafantenques. A més, aquell mateix dia, a partir de dos quarts de set de la tarda, es farà una visita guiada i comentada per les artistes.

La mostra Per què? Dissidents ha estat coordinada per l’artista Emma Alcalá, i ha comptat amb la participació de diverses integrants del grup.

Val a dir que el grup Veu Lila va néixer el mes de març de 2020, i des de llavors ha vetllat per la defensa de la igualtat entre homes i dones, tot creant un espai «on compartir experiències i alçar la veu».