Propostes per sortir aquest cap de setmana a l'Alt Empordà

Divendres 9

Cadaqués

Jocs familiars, jocs XXL del món i jocs d’aigua

Al Passeig

A les 16.30 h

Havaneres amb el grup Son de l’Havana

Portdoguer

A les 22 h

Ball de festa major amb Els Pelukas + DJ Lia

Passeig

A les 00 h

Castelló d’Empúries

XXX Festival Terra de Trobadors

Nucli antic

Tot el dia

2×1 entrada a la Farinera

Ecomuseu Farinera

Tot el dia

Sup XL Challenge

Escola de vela

A les 17 h

Mercat de nit

Passeig Marítim

A les 18 h

A les fonts de la poesia moderna: l’Art de Trobar, a càrrec de Trobadours Art Ensemble, amb Gerard Zuchetto (cant, clarins, direcció), Sandra Hurtado-Ròs (cant, serpatti), Patrice Villaumé (viola, tympanon) i Antoni Madueño (cant i cítola)

Convent de Sant Agustí

A les 18 h

Presentació del núm. 21 de la revista Mot so razó, a càrrec de la Dra. Marina Navàs (URV)

Capella de Santa Clara

A les 18 h

Taula rodona sobre la construcció de la Basílica de Castelló d’Empúries, a càrrec del Dr. Gerardo Boto, el Dr. Josep Maria Gironella, la Dra. Anna Maria Puig i la Dra. Francesca Español

Capella de Santa Clara

Tot seguit

Contes medievals, a càrrec de Joan de Bover

A l’Hort de Santa Clara

A les 18 h

Espectacle inaugural, La reunió de prohoms, a càrrec de les entitats de la vila

Plaça Mn. Cinto Verdaguer

A les 20.30 h

Els pecats capitals, a càrrec de C.F. Esplais

Pl. del Vi - Taverna dels Pecadors

A partir de les 20 h

Sopar medieval a càrrec de la Comissió de Reis amb actuacions de La Cort d’Empúries, Despertaferro, Acibreira, Els Berros de la Cort, Sübitus, In Troba Veritas, La Fada Verda i Águilas del Sol

Pati del Palau dels Comtes

A les 21.30 h

Les Bruixes, animació i teatre de carrer, a càrrec de l’Associació Cultural i d’Esbarjo

Al Convent de Santa Clara

A partir de les 21.30 h

Aportació econòmica: 1€

Les Vaguabondes, animació i teatre al carrer

Itinerant sorpresa

A partir de les 21.30 h

Espectacle de foc El camí de l’infern, a càrrec dels Senyors del Foc

Al Rec del Molí - Zona Fora Muralles

De 22 a 00 h

Espectacle de foc Horun La Liberté, a càrrec de la companyia Imaziren

Pl. Mn. Cinto Verdaguer

A les 00 h

VII Cicle de música So De Lonh. Taller de cant pla amb Juan Carlos Asensio

Escola municipal de música Antoni Agramont

A les 18 h

Figueres

Rutes enogastronòmiques de Figueres: dels clàssics a l’avantguarda

A les 19 h

Preu: 25 €

Estrelles amb la companyia Element

Teatre El Jardí

A les 20 h

La Jonquera

Hora del conte: Ka-ke-ki-kontes de Festa Major

Biblioteca Carles Bosch de la Trinxeria

A les 17 h

Presentació del documental L’escamot pirinenc, dirigit per Felip Solé i realitzat per David Burillo, i posterior xerrada

Porxos de Can Laporta

A les 19 h

Ball amb el grup de versions Stop 80

Plaça Nova

De 23 a 1 h

Martí Insausti DJ

Plaça Nova

D’1 a 3 h

Llançà

2a Edició del Torneig Nord de Bàsquet, categoria mini masculí i femení

Pavelló Municipal d’Esports

Matí i tarda

Xerrada Llançà, cinc segles sota el domini de Sant Pere de Rodes, a càrrec de l’historiador Arnald Plujà

Sala de conferències de la Casa de Cultura

A les 20 h

El Port de la Selva

Presentació del llibre Ventalló i les traduccions de Tintín al català

Sala del Ball

A les 19 h

Roses

Visites guiades al port de pesca

Port de pesca

A les 17 h

Preu: 6 € (adults) i 3,5 € (nens a partir de 6 anys).

Escape Medieval

Espai cultural La Ciutadella

A les 20.30 h

Preu: 8 €

Dissabte 10

Cadaqués

Travessia popular al port

Platja del Ros

A les 10.30 h

Preu: 3 €

Donatiu a benefici de la Residència Geriàtrica «L’Hospital de Cadaqués»

Travessia popular al port kids

Platja Gran

A les 11.30 h

Cucanyes marineres i pal enseuat

Moll de Portdoguer

A les 12 h

Gegant i exhibició de dolls, acompanyats per la Xaranga Dammer

Centre del poble

A les 18 h

Cursa de dolls i estirada de corda

Al Passeig

Tot seguit

Ball de Festa Major amb Los 80 Principales

Al Passeig

A les 23.30 h

Capmany

Festa de la Vila d’Avall. Sortida caminant

Plaça Major

A les 20 h

Concert mb el Duet Marta i Adrià

Plaça Major

A les 21.30 h

Castelló d’Empúries

XXX Festival Terra de Trobadors

Nucli antic

Tot el dia

2×1 entrada a la Farinera

Ecomuseu Farinera

Tot el dia

Visita guiada Castelló Capital Comtal

Oficina de turisme Castelló d’Empúries

A les 11 h

Preu: 5 €

Taller de cistelleria: Aprèn a fer una panera

Ecomuseu Farinera

A les 11 h

Bateig de vela lleugera

Escola de vela

A les 12 h

Preu: 40 €

Visita guiada La Catedral de l’Empordà, la construcció d’una església gòtica

Basílica de Santa Maria

A les 17 h

Preu: 5 €

VII Cicle de Música So de Lonh | Espectacle infantil La Juglaresa, amb Emilio Villalba i Sara Marina

Capella del convent de Sant Clara

A les 17 h

Concert A les fonts de la poesia moderna: l’Art de Trobar

Convent de Sant Agustí

A les 18 h

Mercat de nit

Passeig Marítim

A les 18 h

Sortida en Sup o Caiac per veure la lluna plena

Escola de vela

A les 19.30 h

VII Cicle de Música So de Lonh | Concert Novellae Scholae Discipuli amb Locus Desperatus i Schola Antiqua

Basílica de Santa Maria

A les 19 h

VII Cicle de Música So de Lonh | Taller de cant pla amb Juan Carlos Asensio

Escola municipal de música Antoni Agramont

A les 10 h

Espectacle infantil La Juglaresa, amb Emilio Villalba i Sara Marina

Capella del convent de Santa Clara

A les 17 h

Concert Novellae Scholae Discipuli amb Locus Desperatus i Schola Antiqua

Basílica de Santa Maria

A les 19 h

L’Escala

V Cicle D’Arrel i amb Salero 2022 - Krregades de Romanços

Alfolí de la Sal

A les 19 h

Preu: 5 €

Festival Clàssics l’Escala - Empúries | De la Bella dorment i el llac dels cignes

Església de Sant Martí d’Empúries

A les 19 h

Figueres

Estrelles amb la companyia Element

Teatre El Jardí

A les 20 h

Fortià

Concert de la Diada amb Carles Coll, Clara Valero, Carles Coll Bardés i M. Rosa Oliveras

Centre Agrícola Social

A les 19 h

Musclada Popular, a càrrec de la Botiga de Fortià

Plaça de Catalunya

A les 21 h

Havaneres amb el grup Vell Galligants

Plaça de Catalunya

Tot seguit

La Jonquera

Holly party i festa de l’escuma

Pati del CEIP Josep Peñuelas del Río

A les 11.30 h

Inauguració de l’exposició Robert Capa: 18 de març de 1939, l’exèrcit oblidat del camp d’Argelers

MUME

A les 12.30 h

Concert amb Limoncello i vermut

Sala de la Societat La Unió Jonquerenca

A les 13 h

Espectacle infantil: Tumàcat Music Xou

Plaça Nova

A les 17 h

Presentació del llibre Bocins de pell, d’Isabel Guzmán

Porxos de Can Laporta

A les 18 h

Correfoc

Diversos indrets

A les 19.30 h

Correjonks amb la Xaranga Papaya Jam i sopar

Carrers de la Vila i plaça Nova

De 19.30 a 23 h

Preu: 12 €

Nit jove amb Sixtus, Banda Neón i DJ Maken

Plaça Nova

A les 0.15 h

Llançà

2a Edició del Torneig Nord de Bàsquet, categoria mini masculí i femení

Pavelló Municipal d’Esports

Matí i tarda

Sortides Paracanoe amb l’Institut Guttmann

Platja del Port

De 10 a 16 h

El Vermut de Llucià Ferrer, a càrrec de Ràdio Flaixbac

Aparcament de La Gola (Port de Llançà)

A les 12 h

Inauguració de l’exposició Papiroflèxia de José Antonio González (JMagic)

Sala d’exposicions de la Casa de Cultura

A les 18 h

Presentació del llibre Em mates, de David Arias

Casa de Cultura

A les 20 h

Concert de Blues amb Josep Manzano i Mireia Vilalta

Casa de Cultura 20 h

Preu: 10 €

Roses

Sortida XXVI Pujada patriòtica al Puig de l’Àliga

Plaça de l’Església

A les 8.30 h

Visita guiada a la Ciutadella

Espai cultural La Ciutadella

A les 12 h

Preu: 4 €

Visita guiada al Castell de la Trinitat

Castell de la Trinitat

A les 17 h

Preu: 4 €

Ball amb Blue Moon

A la SUF

A les 22 h

Preu: 7 €

Diumenge 11

Cadaqués

Festa major | 29 a Marxa a cap de Creus

El Passeig

A les 8 h

Preu: 5 €

Inclou samarreta i esmorzar

Sortida a cap de Creus

El Passeig

A les 9 h

Castellers a càrrec de la colla castellera de Figueres Els Merlots

Cap de Creus

Tot seguit

Sardanes amb la cobla Els Rossinyolets

Cap de Creus

Tot seguit

Inflables per totes ses edats

El Passeig

Tot el dia

Sardanes amb la cobla La Principal de Banyoles

El Passeig

A les 20 h

Traca final de Festa Major

El Passeig

Tot seguit

Castelló d’Empúries

XXX Festival Terra de Trobadors

Nucli antic

Tot el dia

Sup ioga

Escola de vela

A les 9.30 h

2×1 entrada a la Farinera

Ecomuseu Farinera

Tot el dia

Exposició Terrats. Trenta mirades d’un espai in(discret)

Ecomuseu Farinera

Tot el dia

VII Cicle de música So De Lonh | Espectacle infantil La Juglaresa, amb Emilio Villalba i Sara Marina

Capella del convent de Santa Clara

A les 12 h

Visita Guiada i Tastet Enfarina’t

Ecomuseu Farinera

A les 12 h

Conferència Art de Trobar, Art de Joglar, Art de Chantar, de Gérard Zuchetto

Convent de Sant Agustí

A les 17 h

Mercat de nit

Passeig Marítim

A les 18 h

Figueres

Estrelles amb la companyia Element

Teatre El Jardí

A les 18 h

La Jonquera

Splash slide, tobogan aquàtic

Carrer Migdia

A les 16 h

Havaneres amb Son de l’Havana i cremat

Plaça Nova

A les 21.30 h

Llançà

2a Edició del Torneig Nord de Bàsquet, categoria mini masculí i femení

Pavelló Municipal d’Esports

Al matí

El Port de la Selva

Concert Troubadours Ensemble

Església del Monestir

A les 12 h

Roses

Ball amb Gemma i Blanca

A la SUF

A les 18 h

Preu: 7 €

Bany de Sons

Punta Falconera

A les 19 h

Preu: 12 €

Sardanes amb la cobla Cervianenca