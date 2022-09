El Grup Iris de Figueres ha organitzat un concert solidari per obtenir recursos per a les afectades del càncer de mama i les seves famílies. The Gospel Viu Choir arriba al Teatre El Jardí amb Non stop Gospel 20, l'espectacle que forma part de la gira nacional de celebració dels 20 anys de carrera del grup que es va iniciar al Palau de la Música Catalana el passat 24 de maig.

L'actuació és el dissabte 15 d'octubre, a les 20 hores i les entrades, que tenen un preu de 12 euros, ja estan a la venda. Es viurà un concert que recull els moments més colpidors i emblemàtics de les seves anteriors produccions, un cant a la vida, una experiència de gospel que ha marcat una època amb un estil propi i característic.