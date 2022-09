Les parròquies dels arxiprestats de l’Alt Empordà han iniciat un nou curs de Catequesi, destinat a totes aquelles famílies «que vulguin viure i ensenyar als seus fills el camí de Jesús i de l’Evangeli».

Per poder apuntar-se al nou curs, cal posar-se en contacte amb la parròquia on es vulgui dur a terme la Catequesi, per així rebre informació local, i concretar dia i hora. Les inscripcions es poden fer durant tot el mes de setembre, en la majoria de casos.

La Catequesi sol tenir lloc durant una hora a la setmana, complementada amb algunes celebracions festives i amb un aplec anual al santuari de La Salut de Terrades per a tots els centres catequístics.

Tal com expliquen des dels arxiprestats altempordanesos, la Catequesi «és un camí que passa progressivament per la Primera Comunió, la Professió de Fe i la Confirmació, en un ambient de petit grup d’amistat, amb una pedagogia activa i en lligam amb la comunitat cristiana».