Bones sensacions a la celebració de les Jornades Europees de la Cultura Jueva, viscudes aquest cap de setmana passat a Castelló d’Empúries. Tot i que el mal temps de dissabte va afectar el desenvolupament d’algunes de les propostes, el balanç final és positiu.

Una de les activitats més interessants que va incloure el programa, i que va aconseguir captar l’atenció de força públic, va ser la conferència que va oferir el doctor en Estudis Humanístics Francesc Andreu Lascorz, divendres al Convent de Sant Agustí. L’acte, organitzat pel Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó i que va servir per obrir les jornades, va rebre molts elogis entre els assistents, principalment gràcies a la gran tasca de documentació duta a terme. A més, Lascorz va visitar el museu castelloní, especialment la secció dedicada al call jueu medieval, i també la Sinagoga del Puig Mercadal, acompanyat de dos membres de l’Associació de Relacions Culturals entre Catalunya-Israel (ARCCI) que ell presideix. Aquesta visita és molt important, segons ha explicat el tècnic responsable del centre, Jordi Canet, ja que «faran molta difusió del patrimoni cultural jueu de Castelló d’Empúries».

Trasllat del concert

D’altra banda, el mal temps del dissabte a la tarda va afectar les activitats previstes, especialment el concert de música sefardita del grup Evoéh, que es va haver de traslladar del pati del Palau dels Comtes, com estava inicialment previst, fins a la capella de Santa Clara. El mal temps i la previsió de pluja, doncs, va condicionar també l’assistència a les visites guiades organitzades que no van ser tan nombroses com s’esperaven o com ho havien estat en anteriors edicions.