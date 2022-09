El darrer curs de pedra seca d’aquest 2022 organitzat per l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Roses i impartit per l’associació Gremi dels Margers de Catalunya, es realitzarà entre els dies 24 i 28 d’octubre. L’horari en el qual s’impartirà serà entre les 8 i les 15 hores, sumant un total de 35 hores de formació. Com en els anteriors cursos, la formació estarà composta per una part teòrica que es durà a terme en una aula de Ca l’Anita i una part pràctica, que es durà a terme en una finca de titularitat municipal.

En la formació, es donaran a conèixer les diferents tècniques de construcció amb pedra seca; exemples dels diferents elements constructius (marges, feixes, barraques, pous,...) i els seus usos; i els materials utilitzats (pissarres, calcàries). A partir d’un doble vessant teòric i pràctic, es facilitaran un seguit de pautes per a aquelles persones interessades a recuperar, restaurar o construir elements elaborats a partir de la pedra seca. En ser un curs 100% subvencionat, les persones interessades es podran inscriure gratuïtament a partir del 13 d’octubre a les 08:00 h a https://eajuntament.roses.cat. Aquest projecte està cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i en un 25% per la Diputació de Girona. La coordinació d’aquesta acció, a càrrec de l’AODL de desenvolupament sostenible del sector primari de Roses, està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.