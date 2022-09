L’artista neerlandesa establerta a l’Escala, Nelleke Boon, presenta la seva darrera creació, des d’aquest passat cap de setmana i fins al 4 de setembre, al Castell Carolingi de Sant Martí d’Empúries. Es tracta de l’última col·lecció de dibuixos en pintura aquarel·la sobre paper agrupats sota el títol Una nota de celebració. La mostra manté l’estil tan personal i característic de Boon, una creadora que busca que l’espectador se senti lliure d’interpretar la seva obra i que, alhora, gaudeixi del seu art deixant volar la imaginació. El seu treball, diu, és un homenatge a la bellesa que es manifesta, en línies, colors, sons o veus.

Nelleke Boon va començar la seva carrera com artista visual professional quan tenia 28 anys als Països Baixos. Des d’en fa cinc que s’ha establert a la seva casa de l’Escala, escenari que va conèixer onze anys enrere. Des de llavors ha realitzat diverses exposicions dels seus treballs en el territori.

L’exposició de Boon al Castell Carolingi, que vindrà seguida de la de Sylvie Fétiveau en aquest mateix espai, s’insereix en un projecte cultural i artístic engegat per l’Ajuntament de l’Escala, arrel de la pandèmia, per donar visibilitat i presència als creadors locals o establerts al poble. En aquest sentit, no només s’obren les portes del Castell Carolingi sinó també de la Casa del Gavià.