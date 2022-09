El pregó del popular periodista Antoni Bassas ha donat, aquest dimecres, el tret de sortida a la Festa Major de l'Escala. Una festa amb una cinquantena d’activitats programades, que s’acabarà diumenge amb els focs d’artifici i el ball de fi de Festa, per primer cop, a la platja de Riells.

Un cop acabada la inauguració de l'exposició Joan Massanet de l’Escala. L’alquimista d’avantguarda en el mar d’Empúries, comissariada per la Doctora en Humanitats i historiadora de l’Art Mariona Seguranyes, un cercavila amb The Wolves va donar pas ahir al vespre al pregó de Festa Major. Les places de l'Església i de l'Ajuntament es van omplir de públic per seguir aquest inici oficial de Festa a càrrec d'Antoni Bassas.

El periodista va recordar la importància de l’arribada de la Flama Olímpica de Barcelona 92, amb el seu desembarcament a l’Escala i la cerimònia multitudinària que hi va haver a Empúries.

Fins el 4 de setembre, s’aniran succeint activitats diverses, com concerts, ball, jornades de portes obertes, circ, sardanes... El ball de Festa Major serà aquest any a càrrec de l’Orquestra Selvatana.

Les Barrakes es faran de l’1 al 3 de setembre, amb les actuacions d'El Pony pisador i Sixtus (dijous), correbirra, Koers i Bandidos Perversiones (divendres), Campikipugui i Despit (dissabte). Les atraccions de fira estaran obertes del 31 d’agost al 4 de setembre.