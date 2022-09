L’avenç de la data d’inici del curs escolar ha fet trastocar calendaris, fins i tot, els de les festes majors. Aquest és el cas de Cadaqués que no només ha avançat fins aquest dijous el tret de sortida dels primers actes si no que també ha decidit repartir-los i ampliar contingut, principalment dirigit al públic infantil, per abastar dos caps de setmana. En quant al cartell, l’Ajuntament no ha inclòs cap novetat especial, però sí ha recuperat totes les propostes que, a causa de la pandèmia, s’havien hagut de posposar. Algunes són realment populars i estan molt arrelades al poble com les cucanyes marineres, la cursa de dolls o la mateixa travessa al Port on es poden arribar a reunir fins a dues-centes persones.

La cantant Beth és qui, amb la presentació del seu sisè disc, Origen, obre els actes festius aquest dijous, a les 8 del vespre, al Passeig, tot i que el tret de sortida oficial és l’endemà, divendres, amb la tradicional penjada de la senyera i el llançament de coets. Respecte el concert de Beth, la mateixa artista va explicar, l’any passat, al Setmanari Empordà, que les peces d’Origen "són molt lluminoses i optimistes, amb un missatge de deixar el passat enrere, molt inclusiu, de fer-ho tots junts perquè és la manera que les coses pesin menys". El seu concert no és la única cita musical de la festa. Tal com confirma la regidora de Fetes, Airy Rodríguez, "hem mantingut tots els compromisos que teníem del 2020". Així, aquest dissabte hi ha discomòbil amb Rocktail; el 9 de setembre actuen Son de l’Havana, Els Pelukass i Dj Lia; los 80 Principales i Animal DJ, el dia 10 i les cobles Rossinyolets i la Principal de Banyoles, l’11 de setembre.

Aquest primer cap de setmana festiu s’han previst alguns actes molt populars i dirigits al públic infantil com, divendres, el concurs de dibuix, la festa de l’escuma i les cucanyes populars com el joc de les cadires, l’estirada de corda o la cursa de sacs, entre altres. Dissabte, les propostes infantils s’amplien amb jocs gegants al Passeig i es manté, per segon any consecutiu, una regata de vela infantil amb recorregut triangle Sobravent-Sotavent organitzada per l’Escola de vela Ones Cadaqués. A la tarda ja s’ha previst una festa Holi que, segons la regidora, sempre havia tingut molt èxit però que no es feia des del 2019. Diumenge també es preveu una jornada intensa amb la missa de festa major i l’actuació de la coral de la gent gran, una cursa de kayacs per parelles, una simultània d’escacs i les gimkanes, tant infantil com juvenil, aquesta darrera nocturna.

Les activitats seguiran la següent setmana i entre les més destacades hi ha la travessia popular des de la platja del Ros fins la Platja, que té un caràcter solidari, ja que cada nedador aporta 3 euros que es destinen a la residència geriàtrica l’Hospital de Cadaqués. Aquest mateix 10 de setembre és el dia de les cucanyes marineres que inclou el divertit pal enseuat que travessen els infants per aconseguir el pollastre de plàstic i la tradicional cursa de dolls al Passeig. El darrer dia de la festa, coincidint amb l’Onze de setembre, es fa la 29a Marxa al Cap de Creus resseguint el camí antic. "Hi ha molta gent que ho fa aprofitant que és un dia festiu", explica Rodríguez. Allà dalt es farà una botifarrada i els Merlots aixecaran un pilar.

Crida de nous voluntaris

La pausa que va suposar la pandèmia ha obligat aquest estiu a fer una crida per aconseguir nous voluntaris entre la gent jove. Segons explica Rodríguez aquesta sol·licitud popular ha tingut molt bona resposta amb una vintena de nous inscrits, tots ells majors de 12 anys. Aquests voluntaris han de donar suport als organitzadors per tirar endavant els actes.