La música tradicional cada vegada té més adeptes potser per la capacitat que han tingut molts grups de maridar aquests sons amb d’altres com la música celta o les cançons marineres. Aquesta és la fórmula que han seguit els cinc integrants d’El Pony Pisador, els quals, amb un estil viu i despreocupat, s’han fet un lloc dins l’actual panorama musical. Els seus ritmes que conviden a ballar i a somriure són els que obriran aquest dijous les tres nits de Barrakes programades dins la festa major de l'Escala. L’escenari, on hi tenen presència totes les entitats de l’Escala, s’ubica a l’aparcament Francesc Macià.

Jordi Roura, president de la Comissió de Festes, explica que l’oferta de les Barrakes «és molt variada» i representa la part d’oci nocturn de la festa major. La primera de les nits, després de l’actuació d’El Pony Pisador, li prendrà el relleu Sixtus, un grup format per set músics joves d’Osona que ofereix, també, un directe festiu, enèrgic i sense interrupcions amb clàssics i himnes del rock. La formació, a més, va enregistrar disc l’any passat on recollien l’experiència i les ganes d’explicar històries a través de deu peces. L’Escala desplega un cartell de Festa Major intens, amb una cinquantena d’activitats La nit de divendres obriran les Barrakes Koers, una jove banda de Lleida amb una proposta molt personal i particular que proposa innovacions musicals com barreges del reggae jamaicà, reggae modern i reggae amb algunes influències de les sonoritats africanes. La nit la completarà una sessió de Dj. La darrera nit, la de dissabte, també es preveu intensa. Hi actua, d’entrada, Despit, un grup que ha optat per la fusió de músiques del món: des del reggae fins al punk, passant pel swing o l’indie, tot arrodonit per un toc d’electrònica. Bandidos Perversions tenen l’encàrrec de tancar les Barrakes, el mateix dissabte, i ho faran amb les seves versions esbojarrades de temes que abasten des dels mítics anys 80 fins a l’actualitat. Ho fan, però, d’una manera ben particular i que no deixa a ningú indiferent. Tots aquests concerts comencen a les 11 de la nit. Aquesta és la programació de la Festa Major de Santa Màxima de l'Escala