Una cinquantena d’activitats nodreixen el programa de la festa major de l’Escala. El tret de sortida el va donar, com cada any, la trobada gegantera celebrada aquest cap de setmana passat, una porta oberta a un munt de propostes que, ja sense restriccions, busquen sorprendre com ara un espectacle aeri amb cent drons, un tobogan de cent metres i dos carrils amb circuit tancat d’aigua, una completa exposició sobre Joan Massanet i el trasllat, per seguretat, dels focs d’artifici a Riells. «Apostem per programar per a tothom però sobretot pensant en les famílies», explica Jordi Roura, president de la Comissió de Festes, qui no amaga l’ingent feinada que hi ha al darrera. La Comissió, integrada per tres persones, és l’ens vital que treballa colze a colze amb l’Ajuntament per fer-ho tot possible.

«Gràcies a les entitats, tirem endavant una gran Festa Major» L’Escala és un poble mariner, és a dir, que el mar és un element intrínsec amb el qual els veïns conviuen i del qual viuen. Aquest, doncs, juntament amb l’aigua, juga un paper essencial dins la festa. Molts són els actes que giren al seu voltant. Per una banda, l’històric Festival Nàutic, que inclou proves de natació i recollida de pilotes, melons i, pels més grans, pilotes amb premis destacats. Per una altra hi ha el corremulla, que és una guerra d’aigua, tot i que enguany possiblement es faci amb aigua de mar. Finalment destaca la cursa O.F.I.S. (Objectes Flotants Identificats) que ve a substituir l’antiga O.F.N.I.S. És, diu Roura, l’intent de revifar-la perquè «cada vegada costava més a la gent participar». Ara tindrà dues categories -junior i sènior- i podran usar matalassos inflables. On poden participar petits i grans junts és a l’Xtrem Race, una cursa de 150 metres d’inflables units. Una de les propostes que s’ha volgut recuperar és una botifarrada popular a la plaça Víctor Català que s’amenitzarà amb un espectacle d’humor de Lo Pau de Ponts. Jordi Roura també destaca el concert de violoncels elèctrics del grup empordanès Northen Cellos, dijous a la Punta, i una guimcana nocturna a la Platja, que s’ha volgut rebatejar com a olímpica recordant els trenta anys dels Jocs. De fet, aquesta efemèride ha servit també com a excusa per convidar al periodista Antoni Bassas a fer el pregó de la festa, dimecres, a la plaça de l’Ajuntament. Va ser ell, rememora Roura, qui va retransmetre l’arribada de la flama a Empúries, una connexió que connecta un passat que va servir per fer visible aquest racó de món. Aquesta és la programació de la Festa Major de Santa Màxima de l'Escala