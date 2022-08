El Parc Natural de Cap de Creus ha organitzat el concurs de fotografia Fotosnorkel, per capturar imatges sobre els hàbitats marins i la seva biodiversitat. S’han fixat dos premis: una sortida guiada de snorkel per a dues persones i un paquet de material divulgatiu del parc de Cap de Creus. Els participants tenen temps fins al 18 de setembre per publicar tres fotos a Instagram, amb l’etiqueta #SnorkelCapDeCreus. És requisit seguir el compte d’Instagram del parc natural.