La vint-i-dosena edició del Festival Internacional del Teatre Amateur de Girona, el FITAG, que se celebrarà del 23 al 27 d’agost, farà parada a l’Alt Empordà, i alçarà el teló a Llançà i Sant Pere Pescador.

En concret, a Sant Pere Pescador serà el dimecres 24 d’agost quan el FITAG Municipis portarà l’espectacle Visitando el señor Green, «una història commovedora sobre l’amistat, la família i el perdó», segons expliquen des de l’organització. Aquesta obra serà representada per la Compañía de Teatro del Centro Cultural Jalil Gibrán, de Mèxic,a les nou del vespre, al Centre Cívic, amb entrada gratuïta però amb reserva prèvia.

I a Llançà, arribarà l’espectacle The Stolen Happiness, proposta que parla de «la mística de la vida i el drama de l’ànima humana en collages de música plàstica i ètnica interpretats per quatre actrius». Serà a les vuit del vespre, a la Casa de Cultura, i, en aquest cas, l’entrada també és gratuïta, tot i que cal reservar invitacions. En aquest sentit, aquest espectacle té un punt solidari, i és que l’encarregada de representar-lo és la companyia ucraïnesa Splah, i tot i que a Llançà es podrà veure de forma gratuïta, a Girona es farà una funció de pagament el 24 d’agost. El preu de l’entrada es destinarà com a donatiu per a la cultura d’Ucraïna.

Companyies empordaneses

Alhora, pel que fa a les companyies teatrals que actuaran al FITAG 2022, també hi haurà presència altempordanesa, i és que del total de vint-i-nou col·lectius tant nacionals com internacionals que hi assistiran, tres són de la comarca.

Un d’ells és el col·lectiu I per què no?, de Llançà, que portarà l’espectacle Perfectes al Pati de la Casa de Cultura de Girona, el dissabte 27 d’agost, a dos quarts d’onze de la nit. Així mateix, també participarà al FITAG 2022 la companyia La Gamberra de Sant Pere Pescador, que portaran l’obra Federico en casa de Frasquita al Pati de les Magnòlies –seu de la Generalitat a Girona–, el dimecres 24 d’agost, a les nou del vespre. I finalment, serà la companyia Tequatre de Figueres la que portarà, el dimecres 24 d’agost , a les sis de la tarda, a la Sala La Planeta de Girona, l’espectacle Victòria.

Val a dir que el FITAG 2022, que porta per lema «El teatre de la gent», també comptarà amb la participació d’altres companyies de poblacions catalanes i espanyoles, així com d’altres països com Argentina, Colòmbia, Perú, Portugal i Suïssa.

Tot i que el gruix dels espectacles es podran gaudir a Girona, seran sis els municipis de les comarques gironines que també acolliran propostes teatrals. Al detall, seran Llançà, Sant Pere Pescador, Lloret de Mar, Maçanet de la Selva, Sant Gregori i Vidreres.