La segona edició de Nits de Circ arrenca aquest dimarts a Roses després d’un èxit absolut a Besalú, població que acull el Museu del Circ i on l’espectacle es va aturar del 10 al 13 d’agost. Circus Arts Foundations proposa al públic un espectacle totalment nou, amb més funcions, dies i artistes internacionals convidats. La singularitat de l’espectacle és que Nits de Circ transcorre en un circ complet però sense sostre. Es tracta d’un mecano gegant que inclou volt de pista, grada de butaques, escenari amb llotja per l’orquestra i cúpula. Té una cabuda per a 1.290 butaques a cada funció. Del 16 al 24 d’agost el trobem plantat a la Ciutadella de Roses.

Els artistes que participen són «estrelles mundials», especialistes en les respectives disciplines. En total 24 artistes arribats de 8 països en 8 atraccions. Així, es podrà veure a Eric Boo, hereu dels grans còmics del cinema mut, un artista consagrat que durant onze anys ha estat el còmic del llegendari cabaret Moulin Rouge de París; el número col·lectiu de la Troupe Hassak que arriben de Kazakhastan i que destaquen per les seves piràmides humanes en ascensió en escales i a Navas Team amb la seva temuda roda de la mort, un aparell metàl·lic gegantí on dues cistelles circulars pivoten al voltant d’un eix central. També se sumen a l’elenc Moment of Love, «la màxima atracció del circ del Vietnam» ha explicat Genís Matabosch, impulsor i ànima del projecte amb arriscades combinacions a les cintes aèries; els patins acrobàtics de The Skating Donnert’s d’Hongria; el trapezi volant de la xilena Camila Palma, i els equilibris en bastons dels búlgars Krasimir Vasov.

Nits de Circ és un projecte pensat per Circus Arts Foundation, que cada any organitza el Festival Elefant d’Or i el Gran Circ de Nadal a Girona, amb la complicitat absoluta dels Ajuntaments de Roses i Besalú. Matabosch comenta, però, que Nits de Circ és quelcom diferent per la seva «originalitat, singularitat i espectacularitat, no hi ha cap més proposta així a l’estiu». La màgia dels espais on es fa -els Jardins del Molí a Besalú i la Ciutadella a Roses- es combina amb números «únics». El «gran retorn» aconseguit l’any passat amb Nits de Circ a Roses i Besalú, ha portat als organitzadors a tirar endavant aquesta segona edició encara més espectacular. «Tenim l’exigència de superar-nos», recalca.

Tots aquests espectacles, a més, es podran viure amb més intensitat gràcies a la música en directe dels set músics de la París Circus Orchestra. Val a dir que, a més, el públic assistent, que podrà accedir als espais una hora i mitja abans, podrà gaudir d’un espai de foodtrucks. Les entrades estan a la venda al web www.nitsdecirc.com. En total, entre Roses i Besalú, s’han posat a la venda gairebé 17.000 entrades.