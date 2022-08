La Ciutadella de Roses ja està a punt per viure la segona edició de Nits de Circ, que després del gran èxit de la seva primera edició amb totes les entrades exhaurides, enguany proposa un espectacle totalment nou amb més funcions, dies i artistes internacionals convidats.

Després del seu pas per Besalú, on l’espectacle ha aconseguit un 96% d’ocupació amb un total de 5.036 espectadors, ara es trasllada a la reconeguda fortificació rosinca on hi arriba amb més de 10.000 entrades venudes. El bon ritme de vendes ha motivat la incorporació d’una nova funció no prevista inicialment la nit del 21 d’agost.

Des que Nits de Circ va abaixar el teló a Besalú el passat dissabte, 13 d’agost, 14 empreses han treballat amb un ritme frenètic per a desmuntar tot el circ sense lona i traslladar-lo a la Ciutadella de Roses, on ha tornat a muntar-se per a estrenar, demà 16 d’agost, aquesta segona edició.

Ara mateix els tècnics de les empreses encarregades de sonoritzar i il·luminar el nou espectacle estan realitzant els darrers retocs. Dos grups electrògens generaran la potència de llum suficient per als equips de so i per als més de 200 projectors que il·luminaran les actuacions.

La producció de circ internacional a cel obert, Nits de Circ, està generant una gran expectativa per l’originalitat del concepte que permet, entre d’altres, veure volar els trapezistes sota els estels. La fundació, que anualment produeix el Festival Internacional del Circ Elefant d’Or i el Gran Circ de Nadal, ambdós a Girona, es va estrenar l’any passat amb Nits de Circ, una proposta singular, intergeneracional i internacional en el calendari estiuenc d’esdeveniments vinculats a les arts escèniques.

La proposta circense reuneix 24 artistes arribats de 8 països en 8 atraccions: les estrelles mundials de la temerària roda de la mort (Navas Team de l’Equador), campions de patinatge acrobàtic d’alt voltatge (Duo Donnert d’Hongria), arriscats salts al trapezi volant (Camila Palma de Xile), artistes revelació de l’equilibrisme (Krasimir Vasov de Bulgària), genis de l’humor sense paraules (Eric Boo de Catalunya), vols amb les cintes aèries a 8 metres del terra (Duo Moment of Love de Vietnam) i acròbates de força inversemblant (Troupe Hassak de Kazakhstan).

L’espectacle, d’una hora i mitja de durada i sense entreacte, proposa entrades que oscil·len entre els 14 i els 44 euros i es poden seguir adquirint a través del web www.NitsdeCirc.com, a les taquilles de la Ciutadella de Roses i de Circusland a Besalú i per telèfon (972505317).