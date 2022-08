El Festival de Sant Pere de Rodes és una de les propostes musicals amb més bagatge i prestigi de l’estiu empordanès. Especialitzats en la música clàssica, principalment de cambra i al piano solista, han aconseguit «un públic molt fidel», admet Carles Lama, codirector del Festival. «És el festival amb encant de la Costa Brava perquè tan sols per arribar tens aquesta preparació ‘espiritual’, fent el caminet al costat del mar, en aquell silenci, per després acollir-te l’església, espectacular, un lloc que et dona proximitat», conclou.

Dins la programació d’aquesta edició, que va arrencar amb una producció pròpia dedicada al mil·lenari de l’església i que va esgotar les entrades, destaca també el Festival Off que es fa al Port de la Selva. L’integren dos concerts que busquen, segons Lama, «connectar el poble amb el monestir» i, a la vegada, allunyar-se del clàssic per explorar altres estils. «No anem al més popular, cerquem un tipus d’actuació especial», descriu Lama. Especial, doncs, serà el primer, que es fa aquest divendres, que està dedicat a la rumba, més concretament als orígens. Ho fa possible la formació DNA Rumba integrada per grans artistes com Jack Chakataga, qui havia actuat al costat de Peret, o Muchacho Serviole, guitarrista de Macaco. Completen el grup Miliu Calabuch, Maria Cambray i Petete Malla. «No és la rumba més popular però sí més experimental i atrevida, que explora els límits del gènere». El segon concert del Festival Off es fa el divendres 19 d’agost i està dedicat al tango, també a les arrels, a l’autenticitat, de la mà de la carismàtica cantant argentina Cecilia Ledesma i dels músics Martín Alfaro i Jorge Blengini. Ambdues propostes es fan a l’Espai Port, a les 10 del vespre, totalment condicionat i pensant en la comoditat del públic però també dels artistes. «Nosaltres els mimem. El músic s’ha de sentir estimat i apreciat des de l’inici perquè per sortir a escena necessites un estat anímic concret, no pots sortir enfadat o disgustat», comenta Carles Lama.