Era l’any 1918 quan Hipòlit Nadal i Mallol (1891-1978) publicava Algues a Buenos Aires, ciutat on es va instal·lar el 1912 fugint d’un reclutament segur per anar a la guerra del nord d’Àfrica. Des d’aleshores aquest llibre no s’havia reeditat i estava, com diu l’editor Vicenç Relats, «absolutament perdut». Ha estat el mateix Relats qui, des de l’editorial Gent i Terra, l’ha recuperat en una edició enriquida amb un pròleg que signa ell mateix i que es presenta a la Sala de Ball del seu poble natal, el Port de la Selva, aquest dimecres a les 19.30 hores.

Sobre Pol Nadal «hi ha una vaga coneixença, no es coneix prou a fons ni al Port de la Selva ni al país malgrat la dimensió que té, molt més enllà de l’àmbit local», defensa Relats. Nadal, fill de pescadors i sastre de professió que va arribar a treballar estretament amb Macià, «va ser un home que va dedicar tota la vida, des d’Amèrica, a ajudar la cultura catalana i al reconeixement de la nació catalana». Per aquest motiu va impulsar Ressorgiment, la revista en català més longeva al món en aquells anys. Per escriure Algues, Nadal s’inspira en els records del pare i del seu poble. «És un llibre iniciàtic en la literatura del Port de la Selva, després vindrien Sagarra, Foix i Alexandre Plana que van convertir el poble en escenari literari», recorda Relats. La reedició feta inclou algunes adaptacions lingüístiques, ja que és anterior a les normes de Fabra, el pròleg amb l’aproximació biogràfica al personatge escrit per l’editor, setze pàgines amb fotografies de diferents moments de la vida i, sobretot, de la seva part d’activista i una antologia de textos seus sobre el seu pensament polític. «Algues és un relat poètic, amb un llenguatge molt ric, de passatges de la vida pescadora, les anades a mar i els nens banyant-se a la platja. Ell ho escriu, des de Buenos Aires, enyorat d’aquell poble i el dedica al pare que està impedit i no s’hi veu i que algú li haurà de llegir», rememora l’editor. Pol Nadal va tornar a Catalunya només un cop, l’estiu del 1931, quan es proclamà la República. «El van rebre com un ambaixador de Catalunya al món».