Milers de persones van donar-se cita a la Platja de les Barques de l’Escala, la setmana passada, per viure en primera persona, i amb tota l’emoció, la 44a edició de la cantada d’havaneres, una cita dins el calendari festiu de l’Empordà. Sota l’organització de la Penya Blaugrana de l’Escala, enguany la proposta musical va recuperar la normalitat després de dos anys difícils. No van faltar els grans hits com La bella Lola ni el cremat artesà.