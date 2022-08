Que la festa recuperi el format habitual d’abans de la pandèmia ho deuen agrair?

Sí, perquè ens facilita molt la feina i anem molt més tranquils.

Són sis dies seguits, és més curta la festa enguany?

No. Altres anys es començava el divendres abans i estàvem tres o quatre dies sense activitat. No m’agradava i hem decidit concentrar-ho tot.

Un dels actes estrella és el correfoc. Crec que vostè fa temps que el volia recuperar.

Sí, el 2019, quan vaig entrar a l’Ajuntament, tenia ganes de tirar-ho endavant però la pandèmia no m’ho ha permès fins aquest any.

He sabut que vostè i l’alcalde han anat porta per porta per explicar la proposta als veïns.

Cert, perquè en ser una cosa nova que no s’ha fet abans... Crec que és xulo i positiu i que agradarà a la majoria de gent, però abans de trobar-nos amb protestes vam decidir explicar-ho directament als veïns dels carrers per on passa. Els anem avisant de les mesures de seguretat: que abaixin les persianes i que recullin tendals i la roba estesa.

Quines reaccions han copsat?

Per norma general la gent està contenta i, a més, la molèstia serà poca.