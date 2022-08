La mestra Eva Ayné i la il·lustradora Lara Sánchez, ambdues amb diferents obres publicades, han unit esforços per imaginar el llibre El meu avi Estrella (Salvatella) que presenten aquest dimarts a les 7 de la tarda a la Societat de Cadaqués. Es tracta d’un conte molt emotiu, per a infants a partir de sis anys, creat en record a tots els avis que no han conegut els seus nets.

El meu avi Estrella es basa en una història real i succeeix a Cadaqués. En aquest sentit, parteix de la voluntat de l’autora d’explicar a la seva filla qui era el seu avi, que tenia una barca i a qui no va poder conèixer perquè va marxar abans d’hora.