La festa major d’estiu de Roses recupera, després de molts anys, el correfoc. Com explica el regidor de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Roses, Èric Ibáñez, han decidit prendre el relleu a l’associació que fa molt temps l’havia organitzat i tirar-ho endavant de nou. «El recuperem perquè és un element identificatiu de les festes de Catalunya, que crea molt ambient festiu i que es fa a molts pobles», assegura. El correfoc, que es farà la nit de diumenge, a dos quarts de deu del vespre, anirà a càrrec d’Els Senyors del Foc, de Castelló d’Empúries. Aquest és un dels actes destacats, juntament amb l’entrega de la Dracma de Plata als esportistes Maverick Viñales i Joan Jorquera, d’un programa dens que arrenca aquest dimecres amb una sortida de marxa aquàtica i que s’allarga durant sis dies consecutius.

Que el correfoc sigui amenitzat pels Senyors del Foc dona coherència a la voluntat de triar grups propers i professionals. El punt de sortida és la plaça del Teatre on prèviament, la banda de percussió dels castellonins haurà anat atraient participants. Des d’allí desplegaran el correfoc que tindrà un format «tradicional». A la plaça oferiran un espectacle de foc estàtic que donarà el tret de sortida al recorregut per diferents carrers del centre, la gran majoria per a vianants. Es passarà per la plaça de l’Empordà, els carrers Girona, de l’Escorxador, Tarragona, de la Mainada, del Castell de la Trinitat, de Lluís Companys, de Sevilla i la ronda Miquel Oliva Prat fins a arribar a la Ciutadella on sortirà tot els bestiari de foc i faran l’espectacle final. L’Ajuntament ja ha publicat a la Revista de la Festa el plànol del recorregut i les recomanacions de seguretat per a tots aquells que vulguin participar-hi com portar roba de cotó, barret i calçat adequat. També han editat fulletons a part.

A banda del correfoc, la festa major de Roses tindrà molts altres al·licients, entre ells la programació de les Barraques ubicades, com sempre, a l’antic càmping Bahia, on actuaran, del 10 al 14 d’agost, Los40 on Tour, Cotton’s Roses, Serial Killerz, Roba Estesa, Gertrudis, The Tyets, La Fúmiga, Clima i l’Orquestra Maribel. Enguany, a les Barraques també hi haurà onze casetes des d’on serviran menjar i beguda. Deu d’aquestes són de colles de Carnaval afectades per l’incendi que va arrasar, el passat juliol, l’immoble on hi havia les carrosses. La seva presència els permetrà fer una mica de calaix per tornar a aixecar el cap.

Un altre dels atractius de la festa de Roses és el tobogan gegant que es torna a col·locar dissabte a la pujada del Puig-Rom i que, com recorda Ibáñez, sempre genera cues de gent que vol participar. Enguany, han apostat per traslladar a la plaça Frederic Rahola, a les sis de la tarda, la festa de l’escuma, cosa que permetrà connectar les dues activitats. Els infants, però, tindran més al·licients aquests dies: un escape room al carrer o una hora del conte a la biblioteca.

La festa també serveix per donar visibilitat a entitats locals. Aquest és el cas de la colla gegantera que tornarà a celebrar diumenge la trobada, que arriba a la 26a edició, convidant a una dotzena de colles de les comarques gironines. Enguany no s’escoltaran trabucs durant les matinades -el darrer cop va ser el 2019- però sí els integrants de la colla desfilaran pels carrers de bon matí. Dins aquest marc de les tradicions, no faltaran les sardanes a la programació amb l’actuació de la Genisenca i les havaneres amb el grup Boira.

Del programa, de nou, ha saltat la Missa Oikoumene i l’ofici solemne, seguint el postulat de no incloure actes de cap confessió religiosa. De fet, la Missa internacional Oikoumene es va deixar de fer el 2019.