Un any més, torna la Festa d’Estiu de Pau, que ha programat actes per a tothom, petits i grans, entre els dies 14 i 15 d’agost. «La idea és oferir activitats infantils durant tot el diumenge 14 i, en canvi, el dilluns 15, al vespre, oferir una proposta per al públic més adult», explica el regidor de Festes, Jordi Pavón.

En concret, la festivitat donarà el tret de sortida el diumenge, a partir de les 12 del migdia, amb els inflables d’aigua que s’instal·laran a la piscina municipal. Estaran fins a les sis de la tarda, i, tot seguit, arribarà el torn de la festa de l’escuma que se celebrarà a la plaça Nova. «La veritat és que aquesta és una activitat infantil molt i molt esperada per la mainada del poble», diu Pavón. I el dilluns, a les 9 del vespre, arriba una activitat clàssica de la festa: la cantada d’havaneres. Enguany es comptarà amb l’actuació del grup Terra Endins, i durant la cantada es repartirà rom cremat. «Hi haurà un ambient molt mariner», assegura Jordi Pavón, afegint que «fer un gotet de rom cremat mentre s’escolta El meu avi o La bella Lola, és genial, i no pot faltar a la Festa d’Estiu de Pau». Alhora, el regidor apunta que, tot i que és un acte pensat per a un públic adult, «la mainada segur que també pot aprendre de les havaneres, gaudir d’una vetllada en família, i acabar la celebració de la millor forma possible».