La Festa Major de l’Escala recupera aquest any la “normalitat”, després de dos anys en què s’ha hagut de limitar els aforaments i que s’han deixat de fer els actes amb més participació. La programació inclou una cinquantena d’activitats i incorpora diverses novetats.

Actes clàssics com la trobada gegantera, la botifarrada popular, el festival nàutic, la gimcana nocturna o el corremulla, tornen aquest any a la programació. En el cas de la trobada gegantera, la plantada dels gegants es fa aquest any a la plaça de l’Ajuntament. En el cas de la botifarrada popular, aquest any se n’ocuparà la Penya Blaugrana de l’Escala, que gestionarà directament la venda anticipada de tiquets.

Una de les novetats és que canvia d'ubicació el final de festa. Així, els focs d'artifici i el ball es faran a la platja de Riells. L'objectiu és guanyar en seguretat i visibilitat, ja que els focs es podran seguir des de tot el passeig Lluís Albert, passeig marítim, l'entorn de Riells o la zona del port, permetent així una major distància entre la zona de pirotècnia i el públic i menys aglomeracions. Després dels focs, el ball es farà a la plaça de l'Univers.

Una altra novetat que s’introdueix a la programació és un tobogan aquàtic gegant que s’instal·larà al carrer Escorxador (davant les pistes de tennis), el dia 1 de setembre. També hi ha canvis en un dels clàssics, ja que la tradicional cursa d’Objectes Flotants No Identificats (Ofnis), passa a ser la cursa d’Objectes Flotants Identificats (Ofis). L’objectiu és facilitar una major participació, ja que s’havia detectat cada any un nombre baix d’inscripcions per les dificultats a l’hora de muntar estructures que flotessin i poguessin fer el recorregut sencer. Ara es tracta d’agafar algun tipus d’objecte flotant, com un matalàs inflable o un neumàtic (no s’hi valen estructures com un caiac o una taula de surf), decorar-lo, disfressar-se i afegir-se a la cursa amb la màxima diversió.

La programació incorpora un espectacle de drons, doblant el nombre de drons que es van utilitzar a la sessió que es va fer per Setmana Santa.

Els espectacles no requeriran reserva prèvia, però sí que caldrà fer inscripció per a les activitats, especialment les que tenen un nombre de participants més limitat, com són les visites, el tobogan gegant o els tastets de caiac o paddle surf, entre d’altres (consultar programació).

Els actes previs de la Festa Major comencen el 20 d’agost, amb el torneig de padel, seguits del torneig de tennis (27), la marxa nocturna de l’anxova (26), la 13a travessa de natació (27), la master class de Zumba (27) i la trobada gegantera (28).

El tret de sortida oficial és el 31 d’agost, amb l’obertura de l’exposició de Festa Major, “Joan Massanet de l’Escala. L’alquimista d’avantguarda en el mar d’Empúries”, el pregó, a càrrec del popular periodista Antoni Bassas (amb motiu dels 30 anys de l’arribada de la Flama Olímpica a Empúries), la botifarrada popular i l’espectacle d’humor musical de Lo Pau de Ponts.

Fins al 4 de setembre, s’aniran succeint activitats diverses, com concerts, ball, jornades de portes obertes, circ, sardanes... El ball de Festa Major serà aquest any a càrrec de l’Orquestra Selvatana.

Les Barrakes es faran de l’1 al 3 de setembre, amb les actuacions d'El Pony pisador, Sixtus, Koers, Bandidos Perversiones, Campikipugui i Despit. Les atraccions de fira estaran obertes del 31 d’agost al 4 de setembre.