Quan va esclatar la guerra d’Ucraïna, Olga Bereza, ucraïnesa de naixement, però establerta a l’Empordà, vivia el moment amb molt temor i inquietud per la seva família. Bereza toca la bandura i, juntament amb la violinista Auxi López formen el duet Intus Alba Lux. Ambdues són integrants del col·lectiu artístic multidisciplinari Art Viu. La solidaritat i els llaços que els uneixen van fer que decidissin bolcar en la nova exposició un clam per la pau i la llibertat, un clam contra la guerra, «no només la d’Ucraïna, sinó totes les actuals que potser no són tan mediàtiques però que hi són», diu Carme Porqueres, impulsora d’Art Viu. La mostra, batejada com Flors per la Pau, s’inaugura aquest diumenge a les 8 del vespre a la façana de la biblioteca de Castelló d’Empúries.

Flors per la Pau forma part de les intervencions artístiques que acull, dos cops l’any, l’equipament cultural de la biblioteca a la seva façana, un espai que s’ha revelat com un gran aparador. En aquesta ocasió, els artistes d’Art Viu –pintors, escultors, fotògrafs, músics i poetes– presenten les seves creacions prenent com a esperó les flors que, com recorda Porqueres, «són molt agraïdes». També, d’alguna manera, enllaça amb l’edició de l’any passat quan van impulsar l’exposició Flors al Parc Natural dels Aiguamolls.

A Flors per la Pau, una part de les peces s’exhibeixen a la façana de la biblioteca, però altres al seu interior, tot i que el dia de la inauguració es podran admirar totes a l’exterior. Pilar Sanjuan i Juan Alcochel mostren sis fotografies; Manel Puig, dues imatges digitals; l’escultora pictòrica Imma Figueras, un quadre per la façana i un de més petit format per l’interior; Gemma Romero Goday, un poema il·lustrat per Josefina Pascual; un poema de Teresa Bosch il·lustrat per Carme Porqueres; Manel Menéndez també ha fet tres poemes i els ha il·lustrat. Completen la proposta les pintures de Josep M. Ametlla, Ana Novella, Lilianne Thomassin. També col·labora Dolors Viñolas, florista de Castelló, amb les flors que ha ofert Garden Sanllehí i el Gremi de Floristes, que oferiran uns ramets als assistents a la inauguració. Cal destacar també que dins la biblioteca es podrà veure i olorar el llibre de la poeta Glòria Bassols Conjur de flors, il·lustrat per Laura Selom. Un detall és que Bassols sempre perfuma els seus llibres amb essències. De fet, aquestes estaran a la venda, igual que tot allò que s’exposa. L’acte es completarà amb la recitació, per part dels poetes, d’alguns fragments de les seves obres i Intus Alba Lux oferiran un petit recital sobre la pau.

Carme Porqueres rememora com va impulsar Art Viu l’any 2014 amb la mostra Mar i cel. El secret perquè el grup s’hagi mantingut, segons ella, és perquè «treballar en col·lectiu és molt enriquidor, aprens molt l’un de l’altre». La majoria dels integrants són apassionats de l’art tot i que també hi ha professionals que s’hi dediquen i en poden viure. En aquests anys ja acumulen diferents experiències com les exposicions Art viu és Anglada i Fages Art viu, inspirant-se en ambdós poetes. Habitualment, les mostres fan estades a diferents espais com Figueres, Barcelona o Peralada, perquè suposen un gran esforç pels artistes. En el cas de Flors per la Pau encara no saben si itinerarà, però a Castelló es podrà veure fins al 7 de novembre.