El compositor i guitarrista de D’Callaos, veu i guitarra a De la Carmela, Daniel Felices, actua aquest dissabte, a dos quarts de vuit del vespre, Sa Cueta de Cadaqués, dins el Festival Indrets. Felices, que ha begut del flamenc, el rock andalús dels 70 i el folklore llatinoamericà, ve a presentar el seu primer disc en solitari, Sangre de gallo cantor, que ha produït amb el guitarrista Pedro Javier González. Un treball on Felices ha fusionat folk, flamenc i rock per cantar-li a la vida des del cor.

Aquest no és l’únic concert que inclou el Festival Indrets aquesta setmana. Divendres, al mateix espai i a la mateixa hora, el públic podrà gaudir de la música electrònica líquida, meticulosa i plena de detalls de Bofirax qui, a través de loops de guitarra, sintetitzadors i veu, submergeix els oients en el seu món personal i oníric. Era a finals del 2018 quan Bofirax va publicar Ephemeral, el seu àlbum debut, ple de cançons intimistes per a orelles despertes. Un projecte que el catapulta, actuant a festivals com el BAM, Primavera als Barris, Manrusionica o l’ARTeNOU, entre molts altres. Bofirax ha compost també peces sonores per a instal·lacions d’art pel Sónar +D o CCCB. A Cadaqués presenta Decades, un nou EP que parla del pas del temps i de com aquest ens afecta personalment.

D’altra banda, cal recordar que, paral·lelament al Festival, tots els dijous a partir de les sis de la tarda es fa una ruta històrica pel Cadaqués antic. La sortida és des de l’Oficina de Turisme i la visita costa 5 euros.